Rathenow (MOZ) Die Kreisstadt wird wieder zur Kunstgalerie. Am 5. April zeigen lokale und regionale Künstler Werke in den Schaufenstern beteiligter Innenstadtgeschäfte, die an dem Sonntag geöffnet sind. Bereits zum 15. Mal findet die Frühlingsgalerie auf diese Weise in Rathenow statt. Künstler, von Amateur bis Profi, von Jung bis Alt, sind aufgerufen, ihre Werke zu präsentieren, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Alle Teilnehmer können sich bis20. Märzin der Stadtverwaltung bei Andreas Kämpfe unter 03385/596413 oder per E-Mail an kultur@stadt-rathenow.de anmelden. Am 5. April können die Besucher ihren Favoriten wählen und dabei Gutscheine für den Optikpark gewinnen, der am 18. April in seine Saison startet. Die Bewertungsbögen liegen in den Geschäften aus. Der Sieger des Publikumspreises erhält die Möglichkeit, seine Werke in einer Ausstellung im Rathaus zu präsentieren.