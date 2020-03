Absage Frauentagslesung in Bad Belzig

Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Das Gespräch mit einem Virologe des Robert Koch Instituts in Berlin hat Eberhard Weißbarth bewegt, die Lesung zum Frauentag in der SteinTherme abzusagen. "...da in einer Therme durch Wasser- Luftfeuchtigkeit, Saunagänge und duschen, das Risiko besteht, dass sich Gäste anstecken können und den Corona-Virus versehentlich mit zur Lesung übertragen..."

Es ist seit mehr als 120 Lesungen die erste Absage. Die Lesung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt! "Ich bedauere es sehr, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht".