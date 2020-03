Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Fast drei Stunden hat es gedauert, bis in vertrauter Jury-Runde die 14 schönsten neuen Märchen des 16. "Undine"-Wettbewerbs gefunden waren. Zuvor hatten die drei Jury-Mitglieder in Heimarbeit alle 292 eingereichten Märchen gelesen, bewertet, sortiert und sich mit Notizen fit für etwaige Diskussionen gemacht. Und die gab es. Denn nur bei sechs Märchen war man sich auf Anhieb einig, weitere acht mussten durch Argumentation zum Siegerstatus geführt werden. Da wurden Textpassagen vorgelesen, typische Märchenmerkmale in die Waagschale geworfen, phantastische Elemente herausgearbeitet, besondere Einfälle und Figuren gelobt. Sachlich und fröhlich ging es dabei zu und stets fair – und schließlich war man sich einig. Die Gewinner sind:... – das wird erst am 22. März ab 11 Uhr verraten, wenn im Großen Haus des Brandenburger Theaters die Märchen-Matinee dem literarischen Teil des 16. Undine-Märchenwettbewerbs ein festlich-fröhliches Ende setzt. Alle Wettbewerbs- und Märchen-Freunde sind dazu herzlich eingeladen. Der bösen Hexe "COVID 19" zum Trotz!