Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) An der Gasse gab es für den TuS 1896 Sachsenhausen noch nie etwas zu holen. Zwei Punktspiele gab es bislang beim SV Altlüdersdorf. Beide fanden in der Brandenburgliga statt. Beide gingen ohne eigenen Torerfolg verloren.

Am Sonnabend unternimmt der Verein aus der Kreisstadt einen weiteren Anlauf. "Die Voraussetzungen sind nicht optimal", bemerkt Trainer Torsten Thiel. Da wäre zum einen die sportliche Situation: In der Rückrunde lieferte Sachsenhausen insgesamt enttäuschende Leistungen ab, verlor in Werder (0:3) und gegen Neuruppin (0:1). Und nun sehe es auch in personeller Hinsicht nicht wirklich rosig aus, wie Thiel berichtet. Unter anderem fehlen der Langzeitverletzte Kevin Höpfner und Justin Komossa, der im Urlaub weilt.

SVA setzt auf Heimstärke

Im Lager des Gegners sieht es nicht besser aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich zwei Auswechselspieler", lässt sich SVA-Coach Steffen Borkowski entlocken. Pawel Rafal Bielecki und Patryck Radoslaw Lukaszewicz sahen vor einer Woche die Rote Karte, zudem ist der Verletzungsstand hoch. Da wohl auch Chris Stoeter passen muss, fehlen etliche Abwehrspieler. "Das ist heftig. Unsere Heimstärke sollte für uns aber ein mentaler Vorteil sein", so Borkowski. In neun Spielen leisteten sich die Lila-Weißen nur zwei Remis.

Dennoch hofft Thiel, dass es im dritten Spiel unter seiner Regie für eine Punktezuwachs reicht. "Wir müssen über den Kampf kommen und die Zweikämpfe annehmen. Es wäre falsch, wenn wir uns verstecken." Trotz der Ausfälle würde eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld stehen. "Nun muss der Schalter umgelegt werden. Und wir müssen die Chancen endlich mal nutzen. Im Training wurden wieder die Netze zerschossen. Das will ich bitte im Spiel sehen."

Dass der TuS eine ganz andere Qualität hat, als er zuletzt zeigte, vermutet auch Steffen Borkowski. "Jede Mannschaft hat mal so eine Phase, wo es nicht läuft. Dennoch ist das ein ganz gefährlicher Gegner. Ich erwarte eine enge und heiße Kiste." Da seine Mannschaft personell arg gebeutelt sei, sehe er den Sachsenhausen fast in einer besseren Position – "auch, wenn die Tabelle was anderes aussagt". Da beide Teams nur durch Nuancen voneinander getrennt seien, werde es ein Duell auf Augenhöhe.