Franziska Schober

Trechwitz Ganze zehn Prozent der Trechwitzer Bevölkerung sind als Kameraden bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr tätig und helfen den Einwohnern im Notfall. "Über viele Jahrzehnte ist die Feuerwehr gewachsen, und es gehörte einfach mit dazu dabei zu sein", erzählt Ortswehrführer Andreas Möllmann und weiter: "Mein ganzes Umfeld, meine Freunde und Familie waren oder sind bei der Feuerwehr und wenn es dort eine Versammlung gab und man war selbst kein Kamerad, dann stand man plötzlich ganz alleine da. Also ist man lieber auch bei der Feuerwehr eingestiegen." Auch für den stellvertretenden Ortswehrführer Torsten Poschadel war schnell klar, der Wehr zusammen mit Jugendfreunden beizutreten. "Wir haben damals die kläglichen Wettkampfversuche der Aktiven beobachtet und beschlossen: So geht es nicht weiter!", lacht Poschadel und berichtet, dass auch heute alle Kameraden hoch motiviert an Gemeindewettkämpfen und Kreisausscheiden teilnehmen. Ein ansteckender Ehrgeiz. In den letzten Jahren unterstützten Frauen der Trechwitzer Wehr sogar die Frauenwettkampfmannschaft Plötzin beim Brandenburg-Cup.

Dorffeste und -veranstaltungen der Wehr fördern den Zusammenhalt und werden jedes Jahr gut angenommen. So organisieren die Trechwitzer Kameraden zusammen mit dem Freizeit- und Jugendverein Trechwitz e.V. alljährlich einen Tag der offenen Tür für alle Dorfbewohner und laden zur Kegelmeisterschaft ein. Dafür scheuen sie keine Mühen und bauen jedes Jahr aufs Neue die antike transportable Holzkegelbahn aus dem Jahre 1972 auf. Auch die alte Löschspritze aus dem Gründungssjahr 1914 ist noch im Originalzustand erhalten und wird gern auf verschiedensten Veranstaltungen und Jubiläen präsentiert und auch benutzt. Deutlich wird dabei, welch körperliche Arbeit noch vor 100 Jahren von Nöten war, denn diese Spritze muss von einem Pferdezug oder per Hand gezogen werden.

Geschichtliche Spuren werden auch durch den noch vorhanden antiken Schlauchtrockenturm sichtbar, der hinter dem Gerätehaus hervor ragt und seit 1970 besteht. "Dieser wurde ursprünglich für die Trocknung der genutzten Schläuche gebraucht und war bis kurz nach der Wende regelmäßig im Einsatz. Heute findet dieser Prozess, sowie die Reinigung und Überprüfung der Schläuche im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Potsdam Mittelmark statt. Wir benutzen den alten Turm aber noch zur Trocknung der Kinderschläuche nach einer Übung", verrät Poschadel. Da der Turm noch in Benutzung ist, haben die Kameraden sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, in Eigenleistung die Außenhülle des Turms zu sanieren und die Handbedienung durch eine elektrische Winde zu ersetzen. Auch Vogelkästen wurden in Zusammenarbeit mit dem NABU außen angebracht und unterstützen so den vorhanden Artenbestand. Sogar der kürzlich erworbene Faltbehälter hat im antiken Turm genug Platz zum Trocknen. "Dieser wurde im letzten Jahr durch Gemeindegelder finanziert und dient uns als Puffer beziehungsweise Reserve, falls mehr Wasser gebraucht wird, als am jeweiligen Ort vorhanden ist. Aufgepumpt sieht er aus wie ein ‚Schwimmbecken‘. Er fasst 10.000 Lieter und lässt sich durch vier Kameraden schnell aufbauen", erklärt Poschadel.

Für die verschiedensten Einsätze in der Region stellt der Wasserbehälter einen äußerst hilfreichen Zusatz dar. "Wir haben eigentlich schon fast alles gehabt. Gebäude- und Fahrzeugbrände, Wald- und Feldbrände, Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen und Ölspuren, nach Sturm oder Starkregen, Türnotöffnungen oder Tragehilfe für den Rettungsdienst", berichtet Möllmann. Und Poschadel erinnert sich sogar an einen Flugzeugabsturz, bei dem ein privater Segelflieger bruchlandete. "Mehrere Wehren suchten nach dem Absturzort, der in einem Waldgebiet nahe Trechwitz vermutet wurde, bis sich herausstellte, dass der Unglücksort in der Nähe von Glindow lag." Oft wird sich auch an den Einsatz erinnert, der eigentlich gar keiner war: So wurden die Kameraden im vergangenen Sommer zu einem Feldbrand gerufen. Nach Ankunft stellten sie jedoch fest, dass es sich um das ganze Gegenteil eines Brandes handelte. Ein Wasserrohr war aufgeplatzt und es kam zum Austritt einer Wasserfontäne auf dem Feld. Optisch glich der feine Wassernebel aufsteigendem Rauch und wurde daher als Brand gemeldet. Die Trechwitzer konnten den Einsatz beherzt abbrechen, und verbuchten das Ereignis als den schönsten Fehlalarm bisher.