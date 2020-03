Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Ein Dutzend Oberhaveler sind am Donnerstag von einer angeblichen Enkelin um Geld gebeten worden. In einem Fall wäre die Betrügerin beinahe erfolgreich gewesen. Ein aufmerksamer Taxifahrer wusste das aber zu verhindern.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, war die Frau am Donnerstag gegen 16 Uhr von einer Unbekannten angerufen worden, die sich als Enkelin vorstellte und um Geld bat. Tatsächlich rief die Frau danach ein Taxi, um sich zur Bank fahren zu lassen. Der Taxifahrer schöpfte aber Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Beamten klärten die Situation. Zu einer Geldübergabe an Unbekannte kam es nicht mehr. Die Geldboten konnten vor Ort nicht ausfindig gemacht werden.

Ein falsche Enkelin rief auch drei Menschen in Liebenwalde und zehn in Oranienburg an. Sie erklärte unter anderem, beim Notar zu sitzen und Geld für einen Hauskauf zu brauchen. Die Angerufenen erkannten aber die Masche aber, beendete die Gespräche und informierten die Polizei.