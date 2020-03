Chris Heinig

Wandlitz (MOZ) Schreck in der Morgenstunde: Im Zuge der Munitionssuche im Wandlitzsee ist am Freitagmorgen ein Schwimmbagger umgekippt. Menschen wurden nicht verletzt.

Die freiwilligen Feuerwehren von Wandlitz und Zerpenschleuse sind zurzeit dabei, den Bagger mit Schlauchbooten auf eine feste Position ans Ufer zu ziehen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Nach Informationen von Bürgermeister Oliver Borchert war der Bagger beim Drehen des Baggerarmsins Schwanken gekommen und umgekippt. Der Fahrer und ein weiterer Mitarbeiter der Baufirma konnten sich aus dem Führerstand selbstständig befreien und aus dem Wasser retten. Sie wurden leicht unterkühlt von Rettungskräften vor Ort betreut. "Dass Wichtigste ist, dass den beiden Männern nichts passiert ist", zeigte sich Rathauschef Borchert erleichtert.

Die Feuerwehren legten im See eine Ölsperre aus. Die Untere Wasserbehörde ist über den Unfall informiert worden.

Baggerfahrer spricht von Fahrfehler

Gesteuert wurde der Bagger von Godfried V., dem Chef der Spezialfirma. "Es ist nichts explodiert. Es war ein Fahrfehler", gab er zu. "Ich habe selbst am Steuer gesessen und bin in die Fahrrinne gekommen. Da hat sich der Bagger in Sekundenschnelle um 180 Grad gedreht." Das sei ihm in all den Jahren noch nie passiert. "Wir müssen uns selbst erst sortieren, aber es geht uns gut."

Der Schwimmbagger, der bei der Munitionssuche umgekippt ist, heißt „Big Float“. Er ist 100-prozentig schwimmfähig, ganz ohne Bodenkontakt. Mit seinem 7,70 Meter langen Ausleger kann er bis zu einer Tiefe von 4,10 Meter graben, heißt es auf der Internetseite der Firma aus Niedersachsen.