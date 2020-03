René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die havelländische Kreisstadt Rathenow, Premnitz sowie das benachbarte Oberzentrum Brandenburg an der Havel haben sich vor Jahren zur Wirtschaftsregion Westbrandenburg zusammengeschlossen. Am Donnerstag starten die Städte ihre gemeinsame Fachkräfte-Kampagne "Deine Zukunft in Westbrandenburg".

Zum Auftakt wollen die Bürgermeister Ronald Seeger (Rathenow/CDU), Ralf Tebling (Premnitz/SPD) und Oberbürgermeister Steffen Scheller (Brandenburg an der Havel/CDU) mit bahnfahrenden Berufspendlern ins Gespräch kommen. Dafür steigen die Verwaltungschefs früh morgens um 7.09 Uhr in den ODEG-Zug der RB 51 ab Rathenow und fahren zum Brandenburger Hauptbahnhof.

Neben der Kampagne soll auch auf das Job-Dating "Stell-Dich-Ein" aufmerksam gemacht werden, das am 28. März von 10.00 bis 13.00 Uhr im Altstädtischen Rathaus in Brandenburg an der Havel stattfindet. Etwa 30 teilnehmende Unternehmen aus der Wirtschaftsregion informieren dort über mehr als 100 offene Stellen. Interessierte können sich schon jetzt auf www.jobs-westbrandenburg.de einen Überblick verschaffen und sich für verbindliche Gesprächstermine eintragen. Die Gespräche sollen jeweils nur etwa 15 Minuten dauern. Spontane Besucher erhalten die Möglichkeit, sich am Veranstaltungsort für noch freie Zeitfenster einzutragen.