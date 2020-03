Manfred Lutzens

Brandenburg Welch ein Februar liegt da hinter uns! Fürwahr erlebten wir einen "Spätwinter"-Monat, der seinesgleichen sucht. Er kam als schauerlicher Geselle daher, sorgte für neue Rekorde und auch schon für Frühlingsgefühle. So blieb er gleich um 6 Grad gegenüber dem üblichen Mittel (+0,6°) zu warm – ein Wert, der seit Beginn der Messungen 1881 noch nicht registriert wurde. Das trug dazu bei, dass der nun beendete meteorologische Winter gar um 4,8 Grad ("Soll": +0,6 °) zu mild ausfiel. Zudem zeigte sich dieser Februar ungewöhnlich nass und gleichermaßen sehr sonnenscheinarm.

Ein Festival der Tiefdruckgebiete dominierte, wiederholt herrschte schon Aprilwetter. Unangenehm überdies das oft stürmische bzw. windige Wetter. Bis auf wenige Stunden blieben selbst zaghafte winterliche Akzente eine Fehlanzeige. Ganz zu schweigen in Sachen Eis- und Frosttage; lediglich Schneeregen und nasser Schnee verirrten sich am 19. und 26. kurzzeitig bei +0,5 Grad in unsere Region. Dagegen liest sich die Reihe der Tiefs fast wie das Alphabet, nur einmal machte ein Hoch namens "Frank" von sich reden (5.). Da erfreute "Klärchen" mit sieben der insgesamt nur 48(!) Sonnenscheinstunden. Das war knapp die Hälfte des Üblichen. Dabei reichte es zwischen dem 11. und 27. gerade einmal zu 10 h. Sturmtiefs wie "Sabine" (8.), "Victoria" (16.) und "Yulia" (23.) oder zudem Schlechtwettergebiete, ob nun "Wiltrud", "Xanthippe" oder "Zehra", hatten immer wieder neue Niederschläge im Gepäck. Regenfälle, ungezählte Schauer, Stark- oder Niesel- und Sprühregen sorgten – verteilt auf 23 Tage – dafür, dass sich das enorme Gesamtdefizit reduzierte, was aber noch keinesfalls ausgeglichen ist. Über 200 Prozent des Monatsolls (36 l) wurden diesmal erreicht. So meldete die Station Görden 82 l, davon die größten Mengen am 10. und 23. mit je 17 Litern. Die Eigene Scholle (74,4 l) sowie Kirchmöser (81,4 l) standen alldem nur unwesentlich nach.

Außergewöhnlich gestaltete sich auch der Temperaturverlauf. Da kletterten die Höchstwerte an neun Tagen bis in den zweistelligen Bereich, vorübergehend erreichte das Quecksilber in der Nacht zum 17. Februar gar 17 Grad plus. Als Tagesmaxima sind in der Reihenfolge 15,6 (16.) und 13,5 Grad (9.) notiert. Und ebenfalls des Nachts (zum 1. bzw. 10.) sorgten die 11,8° bzw. 14,3° für Erstaunen. Demgegenüber stehen die Minima, die am 20. und 29. mit jeweils plus 1,1 Grad alles andere als winterlich daher kamen. Am frischesten tagsüber blieb es mit +3,4° am 26. des Monats. Letztendlich haben die hier erwähnten Temperaturgänge den ohnehin schon großen Vorsprung in Flora und Fauna weiter gefördert. Inzwischen setzt sich das wechselhafte Wetter auch im März unvermindert fort.