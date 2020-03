dpa

Berlin (dpa) Aus Sicht der Berliner Linke-Fraktion haben SPD und Grüne bereits den Vorwahlkampf eingeläutet. "Das schafft natürlich eine gewisse Nervosität", sagte Linke-Fraktionschef Udo Wolf am Freitag bei der Klausurtagung in Potsdam.

Bei den Grünen spiele dabei die Frage eine Rolle, wer Spitzenkandidatin werde, bei der SPD die Diskussion um die künftige Spitze im Landesvorstand. Die drei Parteien der Berliner Regierungskoalition dürften bei allen Differenzen aber keinen Überbietungswettbewerb starten.

"Wenn wir so weiter machen, werden wir die Chancen, die in der Koalition liegen, verspielen", warnte Wolf. Es sei legitim, Unterschiede zwischen den Parteien deutlich zu machen. "Aber das muss fair geschehen." Rot-Rot-Grün sei im Übrigen viel besser als sein Ruf in der Öffentlichkeit, sagte der Linke-Fraktionschef. "Das sensationellste Ergebnis ist der Mietendeckel. Das hätte uns keiner zugetraut." In diesem Jahr komme es nun darauf an, die Chancen zu nutzen. "Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir uns in Ankündigungen erschöpfen."

Nach Einschätzung der Linke-Abgeordneten dürften die Auseinandersetzungen unter den Regierungsparteien härter werden: "Gut anderthalb Jahre vor dem Ende dieser Legislaturperiode zeichnet sich ein zunehmender Konkurrenzkampf zwischen den drei die rot-rot-grüne Koalition tragenden Parteien um die künftige Spitzenposition ab", heißt es in einem Papier der Linke-Fraktion.

Es sei zu befürchten, dass dieser Konkurrenzkampf vermehrt auch dadurch ausgetragen werde, dass sich die Partner gegenseitig ein Bein stellten und Vorhaben der anderen blockierten. "Wir sollten uns als Die Linke so wenig wie möglich an diesen Spielchen beteiligen."

Wolf sagte, bei allem Klein-Klein in der Landespolitik habe Rot-Rot-Grün eine besondere Aufgabe angesichts einer sich nach rechts ausdifferenzierenden bürgerlichen Mitte. "Rot-Rot-Grün muss mehr sein als ein reines Zweckbündnis zur Bildung einer Regierung." Die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus würden 2012 entschieden, nicht jetzt, erklärte Wolf. "Und es ist völlig offen, welche Partei dann die stärkste sein wird."