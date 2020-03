Eva Loth

Reppinichen Einmal im Monat gibt es in Reppinichen einen "Kaffeeklatsch". Eingerührt wurde diese Aktion von Sybille Heinrich und Brigitte Wolf. Bis zu 40 Personen sind anwesend. Es wird gemütlich zusammen gesessen, Kaffee getrunken und ausgiebig gequatscht. Gleichzeitig werden die Zusammenkünfte genutzt, um Fragen an den Ortsbeirat zu stellen.

Thematisierte wurden unter anderem die Glas- und Kleidercontainer am Rande des Ortes. Nach einem Regenschauer sind die Container fast nicht erreichbar. Der frühere Standort am Friedhof musste aufgegeben werden, weil sich nebenan der Spiel- und Festplatz des Ortes befindet. Zu groß die Gefahr, dass sich Kinder verletzen könnten. Auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung kam die Anfrage von Bürgern, ob man die Container nicht an einen besser erreichbaren Ort versetzen könnte. "Das muss aber gut durchdacht werden", so Kornelia Feldmann, die nicht nur als Einwohnerin, sondern auch als Vertreter der Gemeinde Wiesenburg/Mark anwesend war. Zusätzlich wurde angemerkt, dass sich in einem der Glascontainer ein Wespennest befindet, welches auch durch die Entleerung der Container im Inneren bleibt. Das wird die Gemeinde prüfen. Die weitere Vorgehensweise liegt nun an den Einwohnern und dem Ortsbeirat.

Eigentlich sollte der Weg auf dem Friedhof in Reppinichen in diesem Jahr gepflastert werden. Ortsvorsteherin Doris Bäwert ist von dieser Idee nicht überzeugt. Es ist niemand da, der den Friedhof pflegt und so würde das Grün auch durch die Pflasterung wachsen. Eine weitere durch Bürger aufgeworfene Frage war die Art der Bestattungen. Darüber wurde vor mehreren Jahren bereits diskutiert, da sich die Bewohner eine anonyme Begräbnisstätte beziehungsweise eine grüne Wiese wünschten. Nun wurde der Wunsch geäußert ein Schildchen mit dem Namen des Verstorbenen aufzustellen. Dann stellt sich jedoch wieder die Frage, wer die Pflege übernimmt. Wäre ein Schild an jedem Urnengrab, müsste vor der Mahd alles beräumt werden, was für den Bauhof zusätzlich Arbeit und Zeit bedeuten würde. "Und Zeit ist Geld", so Kornelia Feldmann, ihres Amtes Kämmerin der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Werden diese zusätzlichen Kosten dann auf die Friedhofsgebühren aufgeschlagen, gibt es auch wieder Diskussionen. Aber sie versteht auch das Anliegen der Bürger. Viele der Kinder ziehen weg und haben nicht die Zeit für eine ausgiebige Grabpflege, wollen aber dennoch einen Ort der Erinnerungen haben. Die Wiesenburger Variante mit einem Stein und angebrachten Schildchen wurde als zu teuer verworfen. Vielleicht bietet sich eine Tafel außerhalb der Begräbnisstätte an. Zusätzlich müssen die Bürger sensibilisiert werden, direkt auf der grünen Wiese keine Blumen, Vasen oder ähnliches abzulegen. Besonders Kunstblumen bereiten immer wieder Probleme. Auch für die weitere Gestaltung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Steffen Bohl, Leiter des Naturparkvereins, der zu einem anderen Thema anwesend war, empfahl, sich den Friedhof in Fredersdorf anzusehen um Anregungen zu bekommen. Dieser ist im Sommer bunt, da nicht ständig gemäht wird und sich so ortstypische Pflanzen wie die Sandnelke vermehren können. Auch die Anlage von Blühstreifen wäre möglich. Doris Bäwert wird zu diesem Thema eine Einwohnerversammlung einberufen, um die Meinung der Bürger zu hören.