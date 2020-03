René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Mit dem ersten Platz bei der diesjährigen City-Offensive der IHK – dotiert mit 18 000 Euro Preisgeld – hätten der Händlerstammtisch der Magistrale und die Wohnungswirtschaft wirklich nicht gerechnet, meinte Jan Eckardt, Geschäftsführer der Wowi, am Donnerstag bei der Preisverleihung . Bereits im letzten Jahr gewann die Wowi den Wettbewerb um die besten Ideen zur Belebung der Innenstädte in der Kategorie Veranstaltung.

Die damals geplanten Feste und Aktivitäten während der Haltestellen-Bauzeit und Vollsperrung auf der Karl-Marx-Straße sind voll aufgegangen und haben neue Kunden beschert. Inzwischen ist die Straße wieder frei. "Die Kunden, die wir damit neu gewonnen haben, wollen wir natürlich auch behalten", so Christa Moritz von der Wowi. "Außerdem wollen wir noch mehr Menschen erklären, was es in der Karl-Marx-Straße zu kaufen gibt, und welche Dienstleistungen zusätzlich angeboten werden", erklärt sie das neue Konzept, das zusammen mit den Händlern erarbeitet wurde. Geplant sind unter anderem hochwertige Videos von den Berufen, Händlern und Dienstleistungen in der Magistrale, die in sozialen Medien und im Fernsehen ausgespielt werden sollen. Außerdem soll noch in diesem Jahr ein City-Gutschein für die Magistrale und die weitere Innenstadt geschaffen werden.

Auch Bürgermeister Claus Junghanns sprach von einer große Wertschätzung der Arbeit des vergangenen Jahres, die richtungsweisend für die Zukunft sei. Wowi-Chef Jan Eckardt findet, dass sich die Magistrale hervorragend entwickelt habe. "Die Läden sind fast alle vermietet. Dass es mal einen Wechsel gibt, ist normal und hält so eine Straße auch spannend", findet er.