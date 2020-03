Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin wird in der Baustelle im ersten Bauabschnitt an der Anschlussstelle Neuruppin der Verkehr ab Montag über die neue Betondecke geführt. Das sagte am Donnerstag Rainer Ewecker, Verkehrsmanager der Havelland Autobahn GmbH. In die Gegenrichtung bleibt erst einmal allem beim Alten.

Ab 23. März sollen die Fahrzeuge dann in der so genannten 4+0 Verkehrsführung auf allen fertigen Bauabschnitten auf der A24 und der A10 über die neu gebaute Autobahn geleitet werden. Das bedeutet zwar, dass der Verkehr von zwei Richtungsfahrbahren immer noch über eine laufen wird. Allerdings sind laut Dr. Thomas Stütze, Geschäftsführer der Havelland Autobahn GmbH, die neuen Fahrbahnen deutlich breiter. "Das bedeutet auf dem neuen Querschnitt mehr Verkehrsraum, mehr Fahrkomfort und mehr Sicherheit", so Stütze. Er geht davon aus, dass sich damit auch die Unfallzahlen, vor allem die der Spiegelklatscher, verringern. 2020 ist laut Stütze auch nicht mehr vorgesehen, den Verkehr in beide Fahrtrichtung auf eine alte Richtungsfahrbahn zu legen.

Insgesamt will das Unternehmen in einer öffentlichen-privaten Partnerschaft zwischen dem Dreieck Berlin-Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin innerhalb von 58 Monaten 120 Streckenkilometer ausbauen. Innerhalb der vergangenen 24 Monate konnten 34 fertig gestellt werden, zudem wurden 14 der 38 Brücken erneuert, fünf von 14 Anschlussstellen neu gebaut, 5,4 Kilometer von vorgesehenen 20 Kilometern Lärmschutzwände sind ebenfalls fertig. Zudem wurden 2,5 Millionen Kubikmeter Erde auf- oder abgetragen. Die gleiche Menge muss noch einmal bewegt werden. Von den zehn Parkplätzen, die gebaut oder angepasst werden müssen, ist laut Stütze noch keiner fertig. Vom Gesamtvolumen der Bauleistung seien 48,9 Prozent erbracht.

Vollsperrungen wird es 2020 auch wieder geben. Laut Stütze aber nur im Bereich der A10 zwischen Oranienburg und Pankow.