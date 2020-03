Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Vehement hatte sich Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) gegen die 2019 erfolgte Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen im Land Brandenburg ausgesprochen. Er befürchtete, dass Bürger Begehrlichkeiten äußern und von der Kommune den Ausbau ihrer Anliegerstraße fordern könnten. Drei Straßen wurden 2019 in Premnitz fertig gestellt, für die erstmals keine Anwohnerbeiträge erhoben werden konnten.

"Noch gibt es keine Forderungen und Bürgerinitiativen, die uns auffordern, ihre Straßen auszubauen", so Tebling auf BRAWO-Anfrage. Nichtsdestotrotz wird weiter investiertin den Ausbau. 80 Kilometer kommunale Straßen muss die Stadt in Schuss halten. Etwas mehr als 20 Kilometer konnten seit 1992 modernisiert werden.

Auf Platz 2 der kommunalen Prioritätenliste für das laufende Jahr steht der Bau der Ringstraße im Ortsteil Mögelin. Das Vorhaben ist immer wieder verschoben worden. Nun sind inklusive Beleuchtung 950.000 Euro im Haushalt für das Vorhaben eingestellt. Die Vergaben der Bauleistungen stehen in der Versammlung der Premnitzer Stadtverordneten am Donnerstag auf der Tagesordnung. Zudem sind Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro bezüglich der Bahnhofstraße in Premnitz auf der Prioritätenliste vermerkt.

Der Ausbau von Akazien-, Heide- und Eichenweg, der im vergangenen Jahr erfolgte, hat der Stadt 440.000 Euro gekostet. Anwohnerbeiträge konnten dafür nicht mehr erhoben werden. Letztmalig erfolgte dies für die Sanierungsmaßnahmen in der Mozartstraße.

BVB/Freie Wähler, die in Land und Landtag die Initiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ergriffen hatten, setzen sich nun für die Abschaffung der Erschließungbeiträge ein, die anfallen, wenn eine Anliegerstraße erstmals erschlossen wird. Diese Beiträge werden derzeit auf Anwohner in einer Höhe von bis zu 90 Prozent der Baukosten umgelegt.