Die Busfahrt mit Kunden nach Leipzig fällt wie die Buchmesse aus. Bestseller, Neuerscheinungen und die Nominierungen für den Buchpreis gibt es in der Runge-Buchhandlung in Oranienburg trotzdem: Kerstin Wendt, Jana Suckow, Kerstin Pelz und Svetlana Ruhnau (v.l.) freuen sich auf Kunden mit Lust auf Literatur, zum Beispiel auf "Stern 111" von Lutz Seiler oder "Nochmal Deutschboden" von Moritz von Uslar. © Foto: Klaus D. Grote

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die abgesagte Buchmesse in Leipzig trifft den Buchhandel mit voller Wucht. Im Frühjahr, wenn viele Neuerscheinungen die Leser in die Buchläden locken sollen, ist das internationale Treffen der Verlage in Leipzig die wichtigste Veranstaltung der Branche, um für Literatur zu werben. Die Runge-Buchhandlung fährt jedes Jahr mit einem Bus voller Leser nach Leipzig. Am 14. März um 7.30 Uhr sollte es wieder losgehen. Doch Messe und Busfahrt fallen aus. Corona macht auch vor Buchhändlern nicht halt.

Doch die Runge-Buchhandlung, die vor mehr als 50 Jahren als Fachbuchhandlung eröffnet, hat schon so viele Veränderungen überstanden, dass auch der Messeausfall kein Beinbruch für die Leser ist. Nach der Wende kam 1990 auch Belletristik in die Regale. Bis dahin gab es nur Fachbücher. Manche Leser waren verunsichert, weil sie zum Beispiel nicht viel mit amerikanischer Literatur anfangen konnten. Manch einer griff vielleicht mal daneben. Dafür wurden andere Bücher nicht mehr nachgefragt. Dann kamen die E-Books und die Bestellmöglichkeiten im Internet. Plötzlich gab es Taschenbücher auch im Supermarkt. Schulbücher wurden auch nicht mehr über die Läden bestellt. Die Runge-Buchhandlung hat stets dagegen gehalten. Inzwischen ist sie als einziger Buchladen in Oranienburg übrig geblieben.

"Viele Leser wollen weiter ein Buch in der Händen halten", sagt Kerstin Pelz, Leiterin der Runge-Buchhandlung in der Bernauer Straße 56a, die zusammen mit Läden in Neuruppin, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Nauen zur Firma Havelbuch gehört. Früher gab es auch noch Läden in Velten und Fürstenberg.

Trends immer schneller

Sie selbst habe keinen Reader, auf den die Daten eines Buches gespielt werden, sagt Kerstin Pelz. Die Haptik des Buches gehöre für sie zum Lesen dazu. Und das Lesen gehört zum Leben, auch im Urlaub. Wenn bei anderen der Koffer schon voll ist, bleibt bei der Buchhändlerin Platz für Bücher. Mindestens sechs müssen es für einen zweiwöchigen Urlaub sein.

"Aber wir kennen auch nicht alle Titel", sagt Kerstin Pelz und beantwortet damit auch die Frage vieler Kunden nach dem Inhalt eines Werks. 9 000 Artikel stehen allein in der Runge-Buchhandlung. Die Auswahl im Internet ist noch viel größer. Viele Leser bestellen online und holen das Buch im Laden ab. Für die wachsende Auswahl würde kein Laden ausreichen. "Die Trends werden immer schneller", sagt Kerstin Pelz. Bücher kommen und gehen, manche erhalten kaum eine Chance. Doch es gibt auch Ausnahmen. "Machandel" von Regina Scheer, schon vor sechs Jahren erschienen, verkauft sich immer noch und immer wieder gut. Juli Zehs "Unter Leuten" gibt es dank der Verfilmung fürs Fernsehen in einem neuen Cover, das die Filmdarsteller zeigt. Zusammen mit ihren Kolleginnen Kerstin Wendt, Jana Suckow und Svetlana Ruhnau gibt die Leiterin gern Tipps und Anregungen.

Gewohnt gemütlich

Vor knapp 40 Jahren begann Kerstin Pelz ihre Ausbildung in der 1969 eröffneten Runge-Buchhandlung. Sie studierte in Leipzig und hielt Oranienburg fast ununterbrochen die Treue. Früher gab es in der Bernauer Straße noch die Friedrich-Wolf-Buchhandlung für Belletristik und Kinderbücher. Später übernahm die frühere Runge-Fachbuchhandlung auch diesen Bereich. Der Laden soll am angestammten Ort bleiben – so wie ihn die vielen treuen Stammkunden seit Jahren gewöhnt sind. Genug Aufregung bietet ja die Literatur. Da darf es im Laden ruhig und gemütlich wie gewohnt zugehen.