Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehren Staffelde/Groß-Ziethen sowie Flatow hat Ende Februar einen neuen Vorstand gewählt. Das teilte die neue Vorstandsvorsitzende Elke Schwabe am Freitag mit. "Der alte Vorstand trat nicht mehr zur Wahl an", richtete die ehemalige Leiterin der Kremmener Goethe-Oberschule aus. Deshalb musste ein komplett neuer Vorstand gewählt werden. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Vorstandsvorsitzende: Elke Schwabe

Stellvertreter: Nico Bebenroth

Kassenwartin: Ramona Beckmann

Schriftführerin: Aline Rückborn

Beirat: John Wehden, Stefan Scheunemann, Grit Schnoor, Robert Kozanowski

Der neue Vorstand nutzte die erste Zusammenkunft gleich, um sich neue Ziele zu setzen. "Die Mitglieder werden sich zweimal im Jahr (im Februar und Ende August/ Anfang September) zusammensetzen, um durchgeführte Projekte auszuwerten und neue Aufgaben festzulegen", so Elke Schwabe.

In diesem Jahr stehen gleich ein paar wichtige Aufgaben an: Darunter ist die Gestaltung eines Logos und das Erstellen einer Homepage, "um in der Öffentlichkeit stärker in Erscheinung zu treten." Um die verantwortungsvolle Tätigkeit der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner stärker zu unterstützen, "brauchen wir Mitstreiter und finanzielle Mittel", sagte Elke Schwabe. "Deshalb werden wir die Werbung um Mitglieder im Förderverein und die Beantragung von Fördermitteln intensivieren."

Am Sonnabend, 25. April, will sich der Förderverein bei einem Tag der offenen Tür präsentieren.