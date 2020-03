Klaus D. Grote

Oranienwerk (MOZ) Der Frühling ist da! Im Schlosspark Oranienburg blühen tausende Krokusse, Bienen suchen summend nach Nektar, Osterglocken sprießen in die Höhe und sogar die ersten Tulpen haben schon ihre Blüten geöffnet. Noch mehr Blumen bringen die Gärtnerinnen und Gärtner am Montag in die Beete.

Insgesamt 17 000 Stiefmütterchen, Hornveilchen und Tausendschön wurden beziehunsgweise werden noch geliefert – sechs Wochen früher als ursprünglich geplant. Die Schlossparkgärtner David Berg (l.) und Thomas Ruff sortieren die insgesamt mehr als 20 Sorten. Das schöne Wetter trieb am Donnerstag auch viele Besucher zum Spaziergang in den Schlosspark. Dort lässt sich ohne Sorgen kräftig frische Luft einatmen.