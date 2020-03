Amy Walker

Velten (MOZ) Nachhaltigkeit liegt derzeit im Trend, vor allem bei Jugendlichen. Das war am Donnerstag in der Aula des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums spürbar.

"Das ist doch mal was Sinnvolles", war aus dem Publikum der Schülerschaft zu hören. Mit "was" ist der neue Experimentierkasten der Schule gemeint, mit dem die Gymnasiasten künftig Modell-Brennstoffzellautos selbst herstellen können. Der Förderverein der Schule hat den Experimentierkasten zusammen mit 15 Mikroskopen für die unteren Klassenstufen gespendet. Rund 700 Euro hat der Kasten für das Brennstoffzellauto gekostet. Er musste aus den USA importiert werden, da so etwas in Europa nicht erhältlich ist.

Sven Geitmann, Mitglied des Fördervereins, kommt bereits seit 2005 regelmäßig in die Schule, um den Jugendlichen erneuerbare Energien näher zu bringen. Mit den Elftklässern hat er schon solche Modell-Brennstoffzellautos gebaut. "Sie müssen per Elektrolyse selbst den Wasserstoff herstellen, der für die Brennstoffzelle gebraucht wird. Dann fahren sie mit ihrem Auto herum und lernen dadurch auch, wie groß die Reichweite ist", erklärt Geitmann. Bei der Präsentation des neuen Baukastens brachte er auch ein echtes verkehrstaugliches Brennstoffzellenauto mit. Die Jungen und Mädchen durften sich in den Wagen setzen und auch unter die Haube schauen. "Es macht richtig Spaß, damit zu fahren. Wer schon mal elektrisch gefahren ist, der will nichts anderes mehr", sagt er den Schülern. Das Auto sei leise und auch unfassbar schnell: "Von 0 auf 160 beschleunigt er in einem Zug durch." Leider ist dieser Wagen nicht ganz so erschwinglich, wie der Experimentierkasten: 70 000 Euro würde ein Brennstoffzellauto für eine Privatperson kosten. "Wer aber drei kauft, dem werden 40 Prozent der Kosten gefördert", sagte Geitmann. Vor allem für öffentliche Verkehrsmittel und Lieferverkehr komme diese Form der erneuerbaren Energie in Betracht, da die Reichweite im Vergleich mit anderen E-Technologien hoch ist. Nach etwa fünf Minuten ist der Tank voll, danach kann ein Fahrzeug bis zu 500 Kilometer fahren. Im Sommer wird Sven Geitmann mit den Jugendlichen den Experimentierkasten richtig ausprobieren. "Elektromobilität muss nämlich erfahren werden", findet er.