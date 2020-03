Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Blutdruck-Präparate und Psychopharmaka sind aktuell am häufigsten betroffen: Apotheken nicht nur in der Region klagen zunehmend über Lieferengpässe bei Medikamenten. Apotheker Christian Toll aus der Hirsch-Apotheke in Angermünde wartet aktuell auf rund 180 Artikel, die er bestellt hat und die nicht geliefert werden können.

Betroffen sind einzelne Wirkstoffgruppen, manchmal auch nur bestimmte Dosierungen. "Da ist es beispielsweise möglich, die Patienten mit ihren Medikamenten zu versorgen, sie müssen aber die doppelte Anzahl an Tabletten nehmen oder ihre Tabletten halbieren", erklärt Apotheker Ronny Nickel von der Zentral-Apotheke in Schwedt.

Engpässe seit einem Jahr

Auch wenn vielfach der Verdacht geäußert werde, die Engpässe hingen mit dem vor allem in China grassierenden Coronavirus zusammen, winkt Nickel ab. "Probleme mit den Lieferungen haben wir schon viel länger", sagt er. Apothekerin Irina Koragodin ergänzt: "Seit ungefähr einem Jahr sind die Lieferengpässe so gravierend, dass es auch die Kunden mitbekommen."

Während die Lieferengpässe bei Masken zum Schutz vor Viren oder bei Desinfektionsmitteln tatsächlich mit der aktuellen Situation zu tun haben, geht es bei den Medikamenten um Wirkstoffe. Diese stehen in keinem Zusammenhang mit dem Virus.

Apotheker Nickel ist der Meinung, dass die Regierung dringend nachsteuern müsse, damit die Engpässe nicht zu einem echten Versorgungsproblem werden. "Oft können wir Medikamente austauschen, weil die Wirkstoffe die gleichen sind, und sich nur die Hersteller unterscheiden." Im stark globalisierten Markt werde es aber immer schwieriger, immer wieder unterschiedliche Anbieter zu finden.

Das hänge beispielsweise damit zusammen, dass die Grundstoffe für die Herstellung von einzelnen Präparaten gar nicht mehr in Europa hergestellt werden, sagt Christian Toll und Ronny Nickel ergänzt: "Bei einigen Wirkstoffen werden es auch einfach immer weniger Anbieter, so dass es automatisch zu Problemen kommt, wenn dort bei der Herstellung Probleme auftauchen."

Oft sei jetzt zu hören, dass in den vom Coronavirus am stärksten betroffenen Provinzen auch Medikamente hergestellt werden und dort die Produktion wegen der Krankheit aktuell zum Teil ruht. "Das merken wir hier noch gar nicht", sagt Christian Toll. Die Engpässe, die es zurzeit gibt, seien nicht auf die akute Situation zurückzuführen. Seine Prognose klingt düster: "Im Zusammenspiel mit dem Coronavirus könnte es bei den Medikamenten, die nicht geliefert werden können, in einigen Monaten zu einer sich zuspitzenden Situation kommen."

Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburgs, verdeutlicht die Probleme aus Sicht der Mediziner, die in einzelnen Fällen ihre Patienten nicht mehr optimal versorgen können: "Schwierigkeiten bereiten nicht lieferbare Medikamente vor allem bei der Versorgung von älteren Patienten, die oft mehrere Wirkstoffe benötigen, weil sie verschiedene Leiden haben."

Das führe dazu, dass nicht einfach alternative Präparate verschrieben werden können, sagte Wehry. Denn die Ärzte müssten stets die Wechselwirkungen der Medikamente untereinander im Blick haben. Für ältere Patienten könne es angesichts der vielen Tabletten, die sie zum Teil nehmen müssen, auch verwirrend sein, wenn die Pille gegen einzelne Beschwerden plötzlich größer oder kleiner ist oder eine andere Farbe hat.

Häufige Krankschreibungen

Ganz schwierig wird es, wenn schlichtweg keine Alternative zu bekommen ist: Wehry nennt als aktuelles Beispiel des Mittel Venlafaxin, ein Medikament gegen Depressionen. "Wir haben Vertragsärzte, die berichten, dass sie ihre Patienten nun arbeitsunfähig schreiben müssen, weil das Präparat nicht verfügbar ist."