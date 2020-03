René Wernitz

Rathenow (MOZ) Den Internationalen Frauentag am 8. März nimmt der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) zum Anlass für Kritik in Richtung havelländische Kreisverwaltung. Die von Männern dominierte Spitzenriege hat ihren Sitz in Rathenow.

Insbesondere bei Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung gebe es noch immer keine Parität zwischen den Geschlechtern. Dies treffe auch bei der Kreisverwaltung Havelland zu, moniert der Linke-Politiker. Von den sechs Führungspositionen an der Verwaltungsspitze (ein Landrat und fünf Dezernenten) wird nur eine durch eine Frau wahrgenommen. Görke: "Das ist nicht zeitgemäß und wird den vielen qualifizierten Frauen, die in der Kreisverwaltung arbeiten, nicht gerecht."

Wie er informiert, setze seine Partei die Tradition fort, Frauen und Mädchen anlässlich des Internationalen Frauentages mit einem Blumengruß zu überraschen. Die Blumen-Aktion findet bereits am 7. März ab 9.30 Uhr im Rathenower Stadtzentrum statt.