Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Ein Zeuge meldete am Donnerstagnachmittag ein brennendes Trampolin auf einem öffentlichen Spielplatz im Paul-Mewes-Damm in Brieselang. Der Versuch, das Feuer selbständig zu löschen scheiterte, so dass dies die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen. Personen waren nicht gefährdet. Erste Ermittlungen konnten keine Hinweise auf die Brandursache erbringen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Die Gemeinde Brieselang beziffert den Schaden auf mindestens 500 Euro. Wer Hinweise hat, die Brandentstehung beobachtet oder sogar auffällige Personen gesehen hat, kann diese an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 richten.