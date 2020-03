MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstagnachmittag wurden Polizisten in die Bahnhofsstraße gerufen. Dort hatte eine offensichtlich angetrunkene Frau im Flur eines Mehrfamilienhauses an allen Eingangstüren geklingelt und von Fensterbrettern Blumentöpfe heruntergeworfen.

Polizisten griffen sich die Dame und maßen bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille. Die 32-Jährige kam in polizeilichen Gewahrsam, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte.