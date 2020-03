MOZ

Prenzlau Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei angezeigt, dass es im Discountmarkt Lidl in der Stettiner Straße einen Angriff auf einen dunkelhäutigen Mann gab. Nach ersten Erkenntnissen habe der Geschädigte am Pfandautomaten gestanden, als ihn gegen 15.30 Uhr mindestens drei Personen von hinten attackierten. Das Verkaufspersonal kümmerte sich umgehend um den Mann, das Rufen eines Arzt lehnte dieser jedoch ab. Äußere Verletzungen sollen augenscheinlich nicht zu erkennen gewesen sein. Weder zur Identität des Angegriffenen noch zu den Tätern liegen derzeit konkrete Hinweise vor.

Wer den Vorfall beobachtete und weitere Angaben zum Geschehen machen kann, der wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Dies kann unter der Rufnummer 03984/350 oder über die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de geschehen. Selbstverständlich kann aber auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.