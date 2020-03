MOZ

Hohenwutzen (MOZ) Am frühen Donnerstagnachmittag wollten sich Beamte der Gemeinsamen Operativen Fahndung von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll (GOF MOL) einen VW Caddy einmal genauer ansehen.

Das Fahrzeug war ihnen in der Oderstraße in Hohenwutzen ins Auge gestochen. Doch dachte dessen Fahrer gar nicht daran, sich den Weisungen zu beugen. Vielmehr riss er die Tür auf und sprang aus dem Auto. Anschließend suchte der Mann sein Heil in rasender Flucht.

Weit kam er jedoch nicht. Noch in unmittelbarer Nähe musste der Flüchtende den schnelleren Beinen seiner Verfolger Tribut zollen. Wie sich herausstellte, hatte man es mit einem 58-Jährigen zu tun. Der VW erwies sich als gestohlen und wurde in Berlin schon vermisst. Die angebrachten Kennzeichentafeln waren sogenannte Doubletten. Jetzt muss sich der Delinquent erklären. Wie es dann mit ihm weitergeht, wird das zuständige Gericht entscheiden.