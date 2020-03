MOZ

Neuruppin Auf die Neuruppiner kommen Bauarbeiten zu, die den Verkehr stark beeinflussen werden: Ab Montag, 16. März, bis 30. April wird die Asphaltdecke im Bereich Fontaneplatz und Franz-Künstler-Straße saniert. Gebaut wird in zwei Abschnitten.

Der erste Abschnitt umfasst den Bereich von der Fehrbelliner Straße bis einschließlich Fontaneplatz. Die Zufahrten von der Liebknecht- und der Fehrbelliner Straße zum Fontaneplatz sind gesperrt. Autos können während dieser Zeit von der Karl-Marx-Straße an der Ampel nur in Richtung Juncker- und Franz-Künstler-Straße, nicht aber nach Treskow fahren. Die Künstler-Straße wird zur Einbahnstraße. Sie ist nur in Richtung B 167 befahrbar.

Der zweite Bauabschnitt betrifft den Rest des Fontaneplatzes und die Franz-Künstler-Straße. Autofahrer kommen dann wieder von der Karl-Marx-Straße an der Ampel nach Treskow. Die Fehrbelliner Straße wird vom Fontaneplatz bis zur Scholtenstraße zur Einbahnstraße.

Das zweite große Bauvorhaben betrifft die Deckensanierung der Alfred-Wegener-Straße vom Buskower Weg bis einschließlich der Kreuzung Karl-Gustav-Straße im Gewerbegebiet. Die Arbeiten starten am 16. März und enden am 30. März. Gebaut wird unter Vollsperrung. Der gesamte Verkehr im Gewerbegebiet läuft über die Erich-Dieckhoff-Straße. Das gilt auch für Busse. Die Haltestellen an der Karl-Gustav-Straße fallen weg.