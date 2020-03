Einbrüche in Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) In den Gartenanlagen im Inselweg und der Magazininsel in Rathenow wurden elf Gartenlauben aufgebrochen. Die Einbrüche wurden der Polizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt: "Durch erste Ermittlung konnte die Tatzeit von Sonntag auf Mittwoch eingegrenzt werden", heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Havelland.

Die Lauben wurden von den unbekannten Tätern gewaltsam aufgebrochen und durchwühlt. Was die Diebe entwendeten, konnte bis Freitag nicht abschließend festgestellt werden.