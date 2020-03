Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehrere Zigarettenschachteln wurden aus einem Geschäft in der Genthiner Straße in Rathenow gestohlen. Die Täter drangen kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Freitag gewaltsam in das Geschäft. Durch die Alarmanlage wurden Wachschutz und Polizei alarmiert. Dennoch blieb die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vorerst erfolgreich.