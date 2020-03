Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Stadt Falkensee weist darauf hin, dass Pflasterarbeiten im öffentlichen Straßenraum - also beispielsweise Grundstückszufahrten - nur nach Genehmigung der Stadt und nur von zugelassenen Fachfirmen erfolgen dürfen.

Grund für den Hinweis sind vermehrte Fälle, in denen Pflasterarbeiten ohne diese Genehmigungen durchgeführt wurden. In den dem Tiefbauamt bekannt gewordenen Fällen entsprechen die Einfahrten auch nicht den geltenden Normen und Regeln, die aber wichtig für den Qualitätsstandard seien. Durch Gespräche mit betroffenen Anliegern sei in Erfahrung gebracht worden, dass es sich hierbei um einen Anbieter handelt, welcher unter verschiedenen Firmennamen agiert. Erste Kontakte mit den Betroffenen wurden meist über einen Werbeflyer hergestellt. Grundstückszufahrten, die ohne Genehmigung und ohne Beachtung der Regelwerke und Normen, gebaut wurden, müssen auf Kosten des Anliegers zurückgebaut werden.

Für Fragen steht der Fachbereich Tiefbau zu den üblichen Sprechzeiten (Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr) oder telefonisch unter 03322/281438 zur Verfügung. Fragen können auch per E-Mail an tiefbau@falkensee.de gesendet werden.

Wer die Herstellung einer Grundstückszufahrt beantragen möchte, kann das hierfür bereitgestellte Formular "Antrag auf Grundstückszufahrt" auf der Homepage der Stadt Falkensee auf www.falkensee.de im Menupunkt Rathaus - Formulare nutzen.