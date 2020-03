MOZ

Spreenhagen (MOZ) Ein LKW-Fahrer informierte die Polizei am Donnerstag gegen 05.30 Uhr darüber, dass an seinem Fahrzeug auf dem A12-Parkplatz Briesenluch Diesel abgezapft wurde.

In der Nacht zuvor hatten sich die Täter unbemerkt am Tank des Fahrzeugs zu schaffen gemacht und insgesamt 200 Liter Diesel im Wert von 250€ entnommen. Dies blieb vom Fahrzeugführer, der in seiner Kabine schlief, unbemerkt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf.