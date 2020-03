MOZ

Neuruppin Eine polizeibekannte 26-Jährige hat am Donnerstagnachmittag in Neuruppin für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Frau löste gegen 16.15 Uhr einen Feuermelder in den Ruppiner Kliniken aus. Noch beim Eintreffen der Feuerwehr machte sie sich an weiteren Feuermeldern zu schaffen. Die hinzugerufene Polizei nahm die 26-Jährige in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Daraufhin geriet die Frau laut der Polizei in einen psychischen Ausnahmezustand. Ein Arzt wies sie zur psychiatrischen Behandlung ins Krankenhaus ein.

Nun laufen Ermittlungen wegen Notrufmissbrauchs.