Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Stadt Hohen Neuendorf wird auch künftig keine Kindereinrichtungen in eigener Trägerschaft haben. Dem Antrag der Fraktion Die Linke, ein Konzept vorzulegen, wie die Kita und der Hort Bergfelde in kommunale Trägerschaft überführt werden können, erteilten alle übrigen anwesenden Stadtverordneten am Donnerstag eine Absage.

Dr. Sylvia Scholz (Linke) äußerte sich enttäuscht, dass die Stadtverordneten nicht gewillt seien, "den vorhandenen Trägerschaften eine neue hinzuzufügen". Nachdem der Träger der Bergfelder Einrichtungen vor einigen Monaten gekündigt hatte, sucht die Stadt gerade per Ausschreibung nach einem Nachfolger. Insofern schien der Linken die Gelegenheit für einen Wechsel günstig. Zudem sieht die Stadt künftig noch Bedarf für mindestens eine zusätzliche Kita.

Alle Hohen Neuendorfer Kitas werden von freien Trägern betrieben. In der Vergangenheit war dies, wie berichtet, vor allem in Bezug auf die Abrechnungen nicht immer ohne Konflikte geblieben. Verträge zu kündigen, war aber vor Gericht unter Hinweis auf das Kindeswohl bisher gescheitert.

Ein Gutachter hatte in der Januar-Sitzung des Sozialausschusses die Kita-Landschaft analysiert und auch Varianten aufgezeigt. Der Betrieb einer kommunalen Kita sei im Kosten-Nutzen-Verhältnis demnach für die Stadt ungünstiger als die Vergabe an freie Träger und lohne sich vor allem, wenn mehrere Einrichtungen kommunal betrieben würden.

Die Stadtverordneten folgten mit großer Mehrheit den Argumenten des Gutachtens. Gegen die Beschlussvorlage stadteigener Kitas stimmten 22, vier sprachen sich dafür aus.

Aufsuchende Politik-Arbeit

Ein weiteres Thema der Stadtverordneten bildete die aufsuchende Politikarbeit. Künftig lädt der Vorsitzende des Gremiums, Dr. Raimund Weiland (CDU), viermal im Jahr, etwa alle drei Monate, zu öffentlichen Sprechstunden in einem der Stadtteile ein. Dabei sollen immer alle Fraktionen mit jeweils einer Person sowie fraktionslose Stadtverordnete vertreten sein. Damit soll die Kommunalpolitik näher an die Einwohner gebracht werden, sieht der Antrag der Fraktion SPD/Partei Mensch Umwelt Naturschutz vor. Dass die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen meist recht niedrig sei, liege daran, dass die Bürgerinnen und Bürger "oft nicht wissen, welche Aufgaben und Möglichkeiten die Stadtverordnetenversammlung hat", heißt es zur Begründung. Mit der neuen Form der Beteiligung können die Stadtverordnete Probleme und Ideen aufnehmen und damit auch für eine lebendige Stadtpolitik werben. Das Votum fiel einstimmig aus.