Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In Birkenwerder wird es zum Ausbau der A10 und den Bau der Ersatzbrücke B96 einen Informationsabend geben.

Im Sommer soll mit dem Abriss der Autobahnbrücken in Birkenwerder begonnen werden. Für die Bundesstraße 96 wird eine Ersatzbrücke gebaut, die provisorische Überführung an der Fichteallee in Richtung Briese können nur Fußgänger und Radfahrer passieren. Die beiden anderen Brücken (Stolper Weg, Wensickendorfer Weg) werden ohne Ersatzbau neu errichtet. Das hat auch erhebliche Konsequenzen für die Einwohner von Birkenwerder.

Infoabend in Pestalozzi-Grundschule

Deshalb laden die Gemeinde und der Bauherr, die Havellandautobahn GmbH & Co KG am 22. April, um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein. In der Aula der Pestalozzi-Grundschule werden die geplanten Baumaßnahmen umfassend vorgestellt. Im Anschluss können Einwohner Fragen zum Bauabschnitt 7 stellen. Neben der Geschäfts- und Bauleitung der Havellandautobahn werden auch Vertreter des Landesbetriebs Straßenwesen und der Projektmanagementgesellschaft Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) anwesend sein, teilt Gemeindesprecherin Dana Thyn mit..