dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg verdienen Frauen durchschnittlich immer noch weniger als Männer. Das sei ein Punkt in der Gleichstellungspolitik, wo es weiter Nachholbedarf gebe, sagte Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf Anfrage im Vorfeld des Internationalen Frauentages am 8. März.

Noch immer würden Frauen und Mädchen in vielen Lebensbereichen benachteiligt. „Dazu zählen die ungleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern“, sagte die Ministerin. „Bei der Gleichstellung gibt es noch eine Menge zu tun“. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik verdienten Frauen in Brandenburg 2018 durchschnittlich 16,08 Euro in der Stunde - rund zwei Prozent weniger als die Männer im Land. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ging jedoch im Vergleich zu 2017 um einen Prozentpunkt zurück. Bundesweit ist die Differenz in Brandenburg am geringsten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau als eines der Kernthemen der Demokratien. Noch immer trügen Frauen oftmals die Hauptlast bei der Kinderbetreuung und der Pflege Angehöriger. „Auch bei den Aufstiegschancen für Frauen in die wirklichen Chefetagen ist noch deutlich Luft nach oben“, sagte er.

Nonnemacher beklagte, dass Frauen deutlich häufiger in Minijobs und in Teilzeit arbeiteten. Arbeitszeit sei auch eine Gerechtigkeitsfrage. Hier seien Frauen definitiv benachteiligt, so die Ministerin. Mit etwa drei Viertel machten Frauen den weitaus größten Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Land aus und das oft unfreiwillig. „Sie verdienen dadurch weniger, mit negativen Auswirkungen auf ihre Rente“, sagte sie. Auch Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) sieht es "an der Zeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr viel besser aufzustellen als bislang, damit Frauen auf dem Arbeitsmarkt den Männern tatsächlich gleichgestellt sind".

Auch in Führungspositionen – ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik – seien Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. „Mit der letzten Landtagswahl ist der Frauenanteil im Landtag Brandenburg auf 34 Prozent gesunken“, kritisierte Nonnenmacher.

Frauen leisteten auch deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit - Arbeiten im Haushalt und Garten, Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement - als Männer, kritisierte Nonnemacher. Im Schnitt seien es täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Tätigkeit für andere als Männer. „Es genügt also nicht, am 8. März Blumen zu verteilen und warme Worte zu finden“, betonten die Landesvorsitzenden der Linkspartei, Anja Mayer und Katharina Slanina.

Eine positive Entwicklung gab es 2019 in der Wissenschaft: Der Frauenanteil bei Neuberufungen für Professuren an den Berliner Universitäten lag bei 46 Prozent, wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft mitteilte. Insgesamt seien 126 Wissenschaftlerinnen berufen worden.

In Berlin ist der Internationale Frauentag seit einem Jahr gesetzlicher Feiertag, was der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) als wichtiges politisches Signal über die Grenzen Berlins hinaus. "Wir feiern gemeinsam die Rechte aller Frauen", sagte Müller am Freitag in einer Mitteilung. Als einziges Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.

Gleichzeitig appellierte der Regierungschef, Frauen und Männer müssten auf dem Arbeitsmarkt gleich behandelt werden. "Nicht nur die Chance, sondern auch der Zugang zu führenden Positionen muss möglich sein."

In Berlin sind für den 8. März mehrere Demonstrationen angekündigt. Um 14.00 Uhr beginnt am Leopoldplatz in Wedding ein Protestzug, bei dem neben Frauenrechten auch der Rechtsruck in der Politik ein Thema sein soll. „Gemeinsam kämpfen wir gegen jede Diskriminierung, gegen eine rein profitorientierte Gesellschaft, gegen patriarchale Strukturen und für uneingeschränkte Gleichberechtigung“, heißt es in dem Aufruf. Laut Polizei sind 20.000 Menschen zu der Demonstration angemeldet. Zu einer weiteren Kundgebung um 15.00 Uhr am S-Bahnhof Warschauer Straße erwarten die Veranstalter laut Polizei 700 Menschen. Motto in Friedrichshain: „Es ist keine Party - Es ist ein Kampf“.

Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.