Lukas Grybowski

Leverkusen (MOZ) Nachdem es am vergangenen Bundesligawochenende aufgrund von Schmähplakaten in einigen Stadien zu Unterbrechungen kam, blieb es bei den DFB-Pokalspielen am Dienstag und Mittwoch verhältnismäßig ruhig. Die Ultras beschränkten sich auf Kritik am Verband, dem eigenen Vorstand oder zündeten Pyrotechnik. Doch ungeachtet einer ersten Annäherung, die es zwischen DFB, DFL und Fanvertretern gab, haben die Ultras weitere Proteste bis zu möglichen Spielabbrüchen angekündigt.

Noch am Donnerstag hatten sich Fanvertreter in Frankfurt mit DFL-Boss Christian Seifert und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius zu einem längeren Gespräch getroffen. Der Zusammenschluss "Fanszenen in Deutschland" kündigte am Freitag jedoch an: "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel Unterbrechungen und Abbrüche in Kauf nehmen." Wie genau der Protest aussehen wird, blieb offen. Kritik am DFB gibt es nun auch erstmals von innerhalb der Liga. Union Berlins Präsident Dirk Zingler sagte er in einem Interview mit der "Welt": "Der DFB hat den Kontakt zu und das Verständnis für die Mehrheit der Fußballfans, insbesondere der Stadionbesucher, verloren."

Vorwurf der Zensur

Nach der Wiedereinführung der Kollektivstrafe gegen die Fans von Borussia Dortmund werfen die Fan-und Ultragruppen dem Verband Zensur vor, weil es am vergangenen Wochenende auch wegen Plakaten ohne beleidigenden Inhalt zu Unterbrechungen kam. "Die tatsächliche Schande der vergangenen Wochen liegt im Verhalten des DFB." Dabei kritisiert die Vereinigung, dass "zum Wohle eines Milliardärs sämtliche ‚Diskriminierungen’ und ‚Beleidigungen’ sanktioniert werden sollen."

Sie fordern, dass der DFB sein "mittelalterliches Rechtsverständnis" hinter sich lässt und Kollektivstrafen abschafft und die ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse gegen Borussia Dortmund sofort aufhebt. "Wenn der Verband glaubt, dass er mit Menschen und Organisationen so umgehen kann wie vor zehn, 20 Jahren, dann funktioniert das nicht", kommentierte Zingler. Er fügte jedoch auch hinzu, dass es inakzeptabel sei, Menschen bei ihren Protesten zu diffamieren.

Dabei habe sich laut Fans vor allem unter dem neuen Präsidenten Fritz Keller nichts zum Positiven verändert und der DFB weiterhin kein "ernsthaftes Interesse an einem Dialog". Durch die ständigen Führungswechsel fehle es laut Unions Präsidenten dem Verband an Beständigkeit. "Der DFB hat seine natürliche Autorität verloren. Es fehlt an Integrität und an Respekt", sagte Zingler.

Der 55-Jährige machte deutlich, dass der Verband vom Vereinsfußball lernen kann. "Für den Dialog mit der Szene sind die Vereine verantwortlich. Ich würde sogar sagen, es ihre ureigenste Aufgabe, mit den Fanszenen und den Zuschauern ein vernünftiges Miteinander zu organisieren." Dabei hat er einen Vorschlag zur Problemlösung. "Alle Seiten müssen mehr miteinandner reden."