Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) Die Polizei sucht zwei Trickdiebe, die bereits am 29. Mai 2019 eine Blumenhändlerin in Liebenwalde bestohlen haben sollen. Von einem Verdächtigen wurde jetzt ein Phantombild veröffentlicht.

Nach Angaben der Polizei betraten zwei Männer an jenem Tag gegen 14.30 Uhr den Blumenladen und gaben vor, zwei Sträuße kaufen zu wollen. In englischer Sprache wurde die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt, während sich der andere Mann das auf dem Tresen abgelegte Handy nahm. Bevor es überhaupt zum Verkauf von Blumen kam, verließen die Täter das Geschäft, um angeblich rauchen zu gehen. Als sie nicht wiederkamen, fiel der Diebstahl auf.

Hinweise zum Phantombild nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 8510 entgegen.