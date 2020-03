Markus Kluge

Ganzer (MOZ) Nachdem zuletzt im Raum Kyritz und Wittstock in Größenordnung teures Werkzeug gestohlen wurde, hat es nun eine Firma in Ganzer erwischt. Im dortigen Rosenweg wurde am Freitagmorgen festgestellt, dass jemand in zwei Gebäude eingebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden verschieden Werkzeuge im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen. Weiterhin waren sämtliche Räume durchwühlt worden. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.