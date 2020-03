Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Im Tiefflug über Ackerflächen oder im Oldtimer-Rennwagen über die Piste brettern - Klaus-Peter Zimmermann hat beides schon getan. Der Falkenseer hat sein durchaus bewegtes und immer wieder in Wendungen verlaufendes Leben anekdotenhaft in Buchform gebracht. "Ein Leben im Donner der Motoren" erschien im Dezember 2019 und ist, wie Zimmermann sagt, keine komplette Autobiographie. Vielmehr erzählt Zimmermann im Buch die Episoden seines Lebens, die mit Neuanfängen, Abenteuern und dem Überwinden von Hindernissen zu tun haben.

Zimmermann, Jahrgang 1951 ist in Falkensee aufgewachsen und inzwischen wieder hier wohnhaft, hat lange überlegt, das Buchprojekt anzugehen. Letztendlich hat er es mit seinem Freund Theo Wingender, den er natürlich aus der Oldtimer-Szene kennt, umgesetzt. Zimmermann hat erzählt, Wingender aufgeschrieben und zeitlich geordnet. Das Buch beginnt bei einem wenig motiviertem Schüler Klaus-Peter, der erst mit seiner Lehre zum Werkzeugmacher die Motivation zu lernen erlangte. Schon als Jugendlicher entdeckte er seine Liebe zu schnellen Fahrzeugen - erst zwei- dann vierrädrig - und Oldtimern. Schon mit seinem Moped, einer Star, übte er sich im Frisieren, heute würde man Tunen sagen, und Rennen fahren.

Über Werkzeugmacher und Armee führte ihn sein verschlungener Weg zum Agrarpiloten, der im Havelland Dünger und Pestizide im Tiefflug auf die Felder brachte. Doch auch bei diesem Beruf blieb es nicht. Wie es dazu kam, dass er sich mit einem Schlüsseldienst in Falkensee selbstständig machte, liest man im Buch genau so, wie die Geschichte seinen Vierseithofs im westhavelländischen Kriele, auf dem er jahrelang viele Veranstaltungen organisierte.

Immer wieder ist das Buch gespickt mit den Erzählungen zu seinen Fahrzeugen und welche Abenteuer er mit ihnen erlebte. Denn mit Oldtimer-Rennwagen nahm Zimmermann an Rallys teil und bretterte über Rennstrecken - und das auch schon zu DDR-Zeiten.

Das Buch ruft bei den älteren, ebenfalls in der DDR gelebt habende Menschen sicher Erinnerungen wach, wenn Zimmermann erzählt, über welche (Um-)Wege er Teile für seine Schrauberei an den Autos und Motorrädern organisierte und wie entscheidend es damals war, die richtigen Kontakte zu haben. Jemand, der die DDR nicht erlebt hat, bekommt hier einen Einblick in den damaligen Alltag.

Das gebundene Buch, dessen Einbandbild von einer befreundeten Künstlerin angefertigt wurde, ist mit reichlich Bildern illustriert und im Selbstverlag erschienen. Es liegt beispielsweise in beiden Falkenseer Buchläden aus, ist aber auch bei den einschlägigen Onlinehändlern bestellbar.