Gransee Der Um- und Neubau der Kita "Zwergenland" an der Straße des Friedens geht jetzt offiziell in die Vollen. Freitagmittag wurde, nach bereits erfolgtem Abschluss der vorbereitenden Bauarbeiten, der symbolische erste Spatenstich. Bereits am Donnerstagnachmittag hatten laut Amtsverwaltung zudem interessierte Anlieger und Bürger der Stadt die Möglichkeit, sich vor Ort über das Projekt zu informieren.

Arbeiten bis Ende 2021

Bevor aber die Erwachsenen zu den Spaten griffen, hatten Kinder aus dem "Zwergenland" ihren großen Auftritt. Spielerisch stellten sie dar, dass binnen drei Monaten so ein ambitioniertes Projekt wohl nicht vollendet werden kann. Tatsächlich rechnen die Fachleute mit Bauarbeiten, die bis Ende 2021 andauern werden. Insgesamt 5,6 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ob die Knirpse wissen, was man damit alles kaufen kann? Selbst für eine Kommune wie Gransee sei das richtig viel Geld, betonte Amtsdirektor Frank Stege. "Alleine hätten wir das Geld auch gar nicht aufbringen können. Wir haben aber viele Unterstützer", so Stege. Der größte Anteil komme aus dem Landwirtschaftsministerium, und auch vom Infrastrukturministerium konnten Gelder akquiriert werden. Möglich mache dies die Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Zehdenick innerhalb des Mittelzentrums.

Konkret verteilt sich die Förderung auf 2,2 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel aus dem Leader-Programm, die vom dem Landwirtschaftsministerium nachgeordneten Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung ausgereicht werden, 1,1 Millionen Euro aus dem Programm "Kleine Städte und überörtliche Zusammenarbeit" (KLS) sowie einen Zuschuss über 0,7 Millionen Euro der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Als Eigenanteil hat das Amt knapp 1,6 Millionen Euro zu stemmen.

Die Kita "Zwergenland" hat bislang eine Kapazität von 89 Kindern, nach Fertigstellung von Um- und Anbau können hier insgesamt 130 Kinder in einem modernen Gebäude betreut werden. Entsprechend den Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses für Kita-Neubauten wurden für die entstehenden zwei Erweiterungen mit hauptsächlicher Krippennutzung ebenerdige Bauten gewählt. Im Rahmen von Umbau, Sanierung und Erweiterung des Altbaus wird künftig eine barrierefreie Erreichbarkeit sämtlicher Aufenthaltsräume für die Kinder über drei Jahren sichergestellt sein.

Die Neubauten, die auf der Freifläche neben und hinter der Kita entstehen, werden eingeschossig in Holzbauweise errichtet und mit einer großzügigen Eingangshalle mit dem vorhandenen Altbau verbunden. Ein bisher fehlende Bewegungsraum für die Kinder wird im Dachgeschoss des Altbaus entstehen. Außerdem werden die Außenanlagen und Spielflächen für die Kita komplett neu gestaltet.

Zu der Feier am Freitag eingeladen waren auch die an dem Projekt beteiligten Handwerker von der Firma Rechner Bau, der Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock sowie der Reuss-Sanierung aus Freital. Verantwortlicher Architekt ist Wolfgang Grassl aus Neulögow. Für ihn ist es nach der Erweiterung der Kita "Wiesenknirpse" in Schönermark und dem Bau der Menzer Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" das dritte Kita-Projekt.