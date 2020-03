dpa

Rheinsberg (dpa) Die Linksfraktion im Landtag hält mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr für notwendig.

"Wir müssen den Fokus auf den ÖPNV legen in den nächsten Jahren", sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Freitag nach einer zweitägigen Klausursitzung in Rheinsberg. Das sei vor allem notwendig für mehr Klimaschutz und wegen des Zuzugs nach Brandenburg. "Das ist auch eine soziale Frage am Ende, wenn wir viele Pendlerinnen und Pendler haben", erklärte Walter. "Wir sind uns einig, dass der Individualverkehr eingeschränkt werden muss."

Die Linksfraktion bringt den Vorschlag einer solidarischen Abgabe aller ins Spiel, um die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs auf eine breitere Basis zu stellen. Sie will darüber eine Debatte anstoßen. "Unter den jetzigen Voraussetzungen ist der ÖPNV nicht mehr zu finanzieren", stellte Walter fest. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) speist sich etwa nach eigenen Angaben aus dem vergangenen Jahr zu 47 Prozent aus Fahrgeldeinnahmen und zu 53 Prozent aus öffentlichen Zuschüssen.

In uckermärkischen Templin etwa kann man ohne Fahrschein mit dem Bus fahren. Voraussetzung ist aber eine Jahreskurkarte für 44 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Stadt das Angebot auf ihre Ortsteile ausgeweitet. Seit Ende Februar sind auch in Luxemburg Bahn, Bus und Tram kostenlos.