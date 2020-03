red

Damelang "Wir laden ein, um mitzumachen - Zum Singen, Tanzen und zum Lachen - Von Freitagmittag bis Sonntagnacht - Zur Damelanger Fassenacht", war das Motto der Platzpaare Joseph und Sarah sowie Toni und Chantal, die von Haus zu Haus zogen und die Damelanger Dorfbewohner zur Fassenacht einluden.

Zum ersten Mal in der 39-jährigen Geschichte, wurde die Damelanger Fastnacht vom DFFV in enger Zusammenarbeit mit der Gaststätte "Zum Wiesengrund" ausgerichtet.

Traditionsgemäß eröffneten Freitag die Jüngsten DFFV-Mitglieder, in ihrer Aufgabe als Funkengarde, die Damelanger Fastnacht. Es erfolgte der Einmarsch mit dem Banner, musikalisch untermalt mit der eigens für den DFFV komponierten Hymne, dem Damelang-Song. Grit Hoffmann begrüßte alle Gäste und stellte dann den Moderator Norman Schröder vor, der in diesem Jahr an zwei Abenden fröhlich und charmant durch das Programm führte. Souverän und mit einer herrlichen Leichtigkeit erläuterte er selbst die kleinsten Details. Die Tanzfläche war stets gut gefüllt.

Am Sonnabendvormittag wurde mit dem "Panzerquartett" Marzahn und mit Brücker Unterstützung gezimpert. Auch wenn die Nacht recht kurz war, fanden sich wieder viele Zimpernfreunde vor der Gaststätte "Wiesengrund" ein. Die Kapelle "Panzerquartett" stimmte pünktlich um 10.00 Uhr das erste Lied an und Minuten später setze sich der Zug aus zirka 100 fröhlichen, kreativ und originell verkleideten jungen Leuten, in Bewegung. So ging es von Haus zu Haus und die meisten Damelanger öffneten ihre Türen und verköstigten den lustigen Menschenstrom mit allerlei Leckereien und einem Likörchen zum Anstoßen. Der Samstagnachmittag war den Kindern vorbehalten. Kinderfasching mit DJ Percy stand auf dem Programm. Noch während die letzten "Überlebenden" vom Zimpern wieder in Richtung "Wiesengrund" taumelten, eilten bereits die ersten Mütter und Omis mit ihren Kindern und Enkeln zum Kinderfasching. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr, war die Seifenblasenmaschine.

Abends wurde weiter gefeiert. Los ging es wieder mit dem Einmarsch der "Kleinsten" in ihren Gardeuniformen. Die Platzpaare eröffneten den Tanz im eleganten Outfit. Im Anschluss wurde die Tanzfläche für die Gästeschar freigegeben. Musikalisch begleitete zum dritten Mal die Partyband "Tor11". Sechs Tanzgruppen des DFFV präsentierten sich: die "Crazy Girls und ihre Jungs", die "#NoNames", "Die Quereinsteiger", "Die Trappenhühner", die "Die Leibgarde" sowie das "Damelanger Männerballett".

Der Sonntagnachmittag war eher gemütlich mit "Arno’sMusike". Etwas ruhiger geht es zu, wenn der DFFV die Rentner und Familien zum Tanz bittet. Die ältere Generation freut sich immer ganz besonders auf diesen Tag. Viele Omis und Opis erleben hier ihre Enkel und schauen ihnen stolz bei den Darbietungen zu. Durch das Programm führte Wolfgang Göricke, der vom Golzower Karnevals Club zu Gast war. Immer wenn er das Mikrofon in die Hand nahm, begeisterte er das Publikum. Es wurden nochmals alle Programmpunkte aufgeführt, eingebettet in eine gemütliche Kaffeerunde und ein frisch serviertes, leckeres Abendessen. Natürlich wurde auch bei dieser Veranstaltung geschunkelt und getanzt.

Drei tolle Tage sind wie im Flug vergangen. Die Mühen und Anstrengungen der Vorbereitungen haben sich gelohnt. Von vielen Helfern und Organisatoren fällt jetzt eine kleine Last ab, wobei gleichzeitig schon wieder Ideen entwickelt werden, für die nächste Saison.