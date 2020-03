Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Zum Frauentag wollte die Słubicer Stadtwache (Straz Miejska) den Słubicerinnen ein Geschenk machen: Ein vierseitiger Ratgeber, überschrieben mit "Frauen, fühlt Euch sicher!".

Darin finden sich Hinweise für das Leben zuhause, auf den Straßen und auf Reisen. Zum Beispiel: "Deine Kleidung kann provozieren – denk daran, dass der Angreifer dein Aussehen, anders wahrnehmen kann als du glaubst" oder "Vermeide nächtliche Spaziergänge oder Fahrten mit dem ÖPNV". "Sprich auf der Straße nicht mit Fremden" und "Nimm keine Tramper mit". Auch ein Selbstverteidigungskurs wird empfohlen und Regeln, wie sich Frauen bei einem Überfall wehren können. Ende Februar erschienen die Hinweise auf der Webseite der Słubicer Stadtverwaltung.

Der als "Geschenk" zum 8. März deklarierte Ratgeber sorgt in Słubice nun für Kopfschütteln, Spott und Empörung: "Und das soll ein Ratgeber für Frauen im 21. Jahrhundert sein?", ärgert sich Natalia Zwirek, Redakteurin einer Słubicer Anzeigenzeitung. "Wahrscheinlich ist das gut gemeint, aber was da geschrieben steht, verletzt einfach die Menschenwürde", sagt sie. Auch auf Facebook wird kommentiert: "Frauen sollen bei Reparaturen im Haushalt den Nachbarn um Gesellschaft bitten’ – amüsant! Der Autor nimmt wohl an, dass eine Frau zuhause nichts allein hinkriegt." "Ein Ratgeber wie für Frauen in Indien", schreibt eine andere Nutzerin.

Besonders empört über die Ratschläge zeigt sich Mariusz Dubacki, 2018 Bürgermeisterkandidat in Słubice: "Wer verantwortet im Rathaus solche sexistischen Standpunkte?" Die Pressestelle der Stadt war bis Freitag wegen Urlaub nicht besetzt. Der umstrittene Ratgeber wurde inzwischen von der Webseite entfernt.