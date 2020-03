Roland Becker

Velten (MOZ) Der zusätzliche Briefkasten am Veltener Bürgerservice, den gerade Fachdienstleiterin Ulrike Brauer leert, gehört zu den ersten Projekten des vorjährigen ersten Bürgerhaushalts, die bereits umgesetzt wurden. Außerdem gibt es jetzt entlang der Germendorfer Straße zwei Mülleimer, in denen Tüten mit Hundekot entsorgt werden können. Für die Besucher der "Tafel" im Bürgerhaus Velten-Süd wurde ein Aufenthaltsraum eingerichtet Das nächste Projekt startet am 29. März: Dann wird auf dem Platz vor der Stadtverwaltung zur Sportaktion "Fit vorm Rathaus" eingeladen. Trainerin Heike Claas wird bis Oktober an jedem letzten Sonntag im Monat ein Fitnesstraining anbieten. Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig.

Im April startet dann eine Reihe mit Bildungs- und Freizeitangeboten zum kleinen Preis. Den Auftakt bildet am 4. April um 14 Uhr der Kurs "Naschgarten für Mensch und Tier". Am 25. April gibt es einen kleinen Nähkurs für Nackenkissen, Muttertags-Herzen oder Kissen in Eulenform.

Schon jetzt können auf der Internetseite www.velten.de Vorschläge für die zweite Ausgabe des Bürgerhaushalts eingereicht werden.