Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wenn es zu Unfällen mit Lkw, Sattelzügen oder Bussen kommt, haben diese zumeist schwerwiegende und tragische Folgen. Um ihre Kompetenzen in der Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs auszubauen, arbeite die Polizeidirektion Nord jetzt eng mit der polnischen Inspektion für Straßentransport zusammen. Außerdem schauen die Beamten bei Kontrollen seit diesem Jahr tief bis in die Elektronik der tonnenschweren Fahrzeuge.

"Im Bereich der Manipulationen an Lkw haben wir eine stark zunehmende Tendenz", sagte Direktionsleiter Frank Storch in dieser Woche. Häufig vermeldet die Polizei innerhalb weniger Tage, dass Lkw entdeckt wurden, an denen entweder der Fahrtenschreiber, der neben dem gefahrenen Tempo die Ruhezeiten dokumentiert, verändert wurde. Aber auch die Anlagen zur Abgasnachbehandlung würden häufig manipuliert. Laut Storch habe das erhebliche Auswirkung auf die Fahrzeuge. Während in einem normalem Pkw eine zweistellige Anzahl an elektronischen Steuergeräten verbaut seien, die Einspritzung, Licht oder andere Funktionen regeln, habe ein Lkw ein Vielfaches mehr solcher elektronischen Bauteile. "Das ist ein abgestimmtes System, das oft über Jahre entwickelt wurde. Wenn man darin eingreift, können Gefahren entstehen", so Storch.

Was die Kontrollen der großen Fahrzeuge betrifft, seien die Kollegen östlich der Oder schon einige Schritte weiter. "Sie haben eine hohe Fachkompetenz entwickelt", so Storch. Aufgrund einer mündliche Vereinbarung tausche man sich seit gut einem Jahr aus. Schriftlich sei das nun erst im Februar festgehalten worden. Allerdings hätten die Beamten der hiesigen Sonderüberwachungsgruppe bereits spannende Einblicke erhalten. Unter anderen sind laut Storch an den polnischen Autobahnen Verkehrsregelanlagen aufgestellt worden, die auch das Tempo messen. Diesen vorgeschaltet seien Waagen in der Fahrbahn, die das Gewicht der Lkw oder Busse messen. "Ein paar hundert Meter später befinden sich dann extra ausgewiesene Kontrollstellen, an denen dann gezielt Lkw aus dem Verkehr gezogen werden können", erklärt der Direktionsleiter. Dort werde nicht nur dem Anfangsverdacht nachgegangen, sondern auch gleich noch Fahrtenschreiber, Ladungssicherung und alles andere kontrolliert.

Kontrollfreier Raum

Solche festen Kontrollstellen wünscht sich Storch nicht nur für Brandenburg, er hält sie sogar für dringend nötig. Er bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Straßenbaulastträger beim Ausbau der Straßen häufig nicht die Belange der Polizei berücksichtigen beziehungsweise nachfragen, wo sie Kontrollstellen bräuchten. Aus Kostengründen würden sogar Parkplätze und andere Flächen zurückgebaut. "Dadurch entsteht auch ein kontrollfreier Raum", sagte der Direktionsleiter. Aktuell müsse sich die Polizei oft damit behelfen, indem sie bei Überprüfungen private Grundstücke und Höfe nutze.

"Es hilft immer, etwas über den Tellerrand hinaus zu blicken", sagt Storch. Seit 2020 begutachtet die Sonderüberwachungsgruppe der Verkehrspolizei Lkw nicht nur von außen. In der mobilen Einsatzzentrale gibt es neben sämtlicher Computertechnik, Messgeräten, Stromaggregat, Drucker, Kopierer und Scanner auch ein Diagnosegerät, mit dem Steuergeräte überprüft werden können. Dafür ist Mechatroniker Patrick Buchholz mit an Bord. Er kann wie beim Auslesen des Fehlerspeichers in der Autowerkstatt an Lkw überprüfen, ob deren Elektronik intakt ist oder, ob etwas verändert wurde. "Besonders beliebt sie Veränderungen an der Abgasbehandlung oder Mängel am Bremssystem", so Buchholz. Beim Auslesen der Steuergeräte kann er sehen, ob der Fehler dem Fahrer bekannt sein müsste, weil dieser bereits seit Monaten existiert und nicht behoben wurde oder, ob dieser erst vor wenigen Kilometern aufgetreten ist.