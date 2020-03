Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dem Waldbad Zehdenick als öffentliche Badeanstalt droht das Aus, nachdem der bisherige Waldbad-Verein angekündigt hat, sich aufzulösen. Für diesen Fall greift nach Angaben von Stabsstellenleiter Dirk Wendland das Recht der Stadt auf eine außerordentliche Kündigung des Betreibervertrages. Danach fällt die Verantwortung für das Freibad zurück an die Stadt. "Der Betrieb ist im Jahr 2020 nicht mehr gesichert", informierte Wendland am Donnerstagabend die Stadtverordneten über die Konsequenzen.

Laut Wendland stehe der bisherige Vereinsvorsitzende Veit Müller nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung, weil er sich "beruflich verändern" wolle. Das Desaster mit dem Verein hatte sich aber bereits vor zwei Jahren abgezeichnet. Über Nacht verschwand der Vereinschef von der Bildfläche, sein Sohn Werner übernahm die Leitung des Badebetriebes. Das funktionierte im ersten Jahr mehr schlecht als recht. Es hagelte öffentliche Kritik an den hygienischen Zuständen in dem Freibad. In der vergangenen Badesaison konnte der Betrieb mit Unterstützung der Stadt Zehdenick stabilisiert werden. Zunächst habe es auch geheißen, der Verein wolle an dem Waldbad festhalten, so Wendland. Doch nun droht die Schließung.

Um das Freibad weiterhin betreiben zu können, braucht die Stadt nun dringend ein bis zwei Rettungsschwimmer. Ohne sie kann der Badebetrieb nicht wieder aufgenommen werden. Oder es findet sich womöglich ein neuer Trägerverein, der die Voraussetzungen erfüllt. Vorsichtshalber startete die Verwaltung bereits einen Aufruf im Amtsblatt, sie sucht dringend dringend ein bis zwei Rettungsschwimmer oder Menschen, die ihre Lizenz mit Unterstützung der Stadt erneuern wollen.

Kommende Woche soll der Platz erst einmal einer Grundreinigung unterzogen werden. Es gebe auch Überlegungen, das Waldbad nur noch als "freie Badestelle" zu nutzen, was aber gegenwärtig wegen der dort vorhandenen Infrastruktur nicht möglich sei. Diese müsste dann erst zurückgebaut werden.