Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) An der Borgsdorfer Grundschule hat es eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern gegeben. Diese haben ihren Streit erklärtermaßen beigelegt. Doch noch schadet er dem Schulfrieden.

Konkret geht es um einen Konflikt zwischen einem Sechstklässler auf der einen Seite und drei weiteren Jungen aus verschiedenen Klassen, der am 14. Februar außerhalb der Schule entstanden war und sich nach dem Wochenende auf dem Pausenhof des Borgsdorfer Schulcampus fortsetzte. Dort beschimpften die Jungen einander zunächst, dann schlug ein Fünftklässler dem Sechstklässler ins Gesicht, sodass der eine blutende Lippe davontrug. Eine Konfliktschlichterin brachte den Mitschüler zur Ersten Hilfe. Schulleiterin Tatjana Liebach-Schultz wurde gerufen. Sie sprach mit den beteiligten Kindern, stellte den handgreiflichen Jungen zur Rede, schloss ihn für den Rest des Tages vom Unterricht aus. Schulrätin Sylvia Albroscheit wurde informiert. Erst später kam zur Sprache, dass eine Drohung und Beleidigung vom Freitag offenbar der Auslöser für den Konflikt war.

Mit dem Vater zur Schule

Da er den Wunsch hatte, seinen Sohn zu beschützen, erhielt der Vater des Sechstklässlers von der Schulleiterin die Erlaubnis, seinen Sohn in die Schule und bis ins Klassenzimmer zu begleiten, begrenzt auf einige Tage. "Ich wollte, dass der Junge ein gutes Gefühl hat. Das war auch erfolgreich. Er kommt inzwischen wieder alleine zur Schule", sagt sie. Der Vater habe einen Schulwechsel seines Kindes überlegt, den wünschte sich sein Sohn aber nicht. Die jugendlichen Kontrahenten hätten sich inzwischen auch beieinander entschuldigt und einen künftig gewaltfreien Umgang miteinander vereinbart. Dem Vater war das nicht genug. Er habe von einer Morddrohung gegen seinen Sohn gesprochen.

Selbstverständlich sei der Schlag ins Gesicht Gewalt. Das sei ernst zu nehmen, und es gebe nichts zu beschönigen, sind sich Schulleiterin, Schulrätin und der Sozialfachbereichsleiter der Stadt, Sebastian Kullack, einig. Aber sie werben bei den Eltern auch um Vertrauen in die Kompetenz der Pädagogen. Rangeleien und Pöbeleien unter angehenden Jugendlichen kämen vor, und Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulsozialarbeiterin seien in der Lage, damit umzugehen und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Auch im Unterricht war Konfliktbewältigung mit allen Kindern Thema.

Die Borgsdorfer Grundschule sei eine ganz normale Schule, an der es kein erhöhtes Gewaltpotenzial gebe, betont Schulrätin Albroscheit, die 21 Schulen im Umkreis betreut. "Brennpunkte gebe es an den Hohen Neuendorfer Schulen überhaupt nicht, und die Leiterinnen und Leiter würden sich im Gegenteil stets unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat sich inzwischen ebenfalls eingeschaltet. Die Schulleitung und das Staatliche Schulamt Neuruppin "setzten konsequent alle Maßnahmen zur Deeskalation" ein. "Oberstes Ziel der Schule ist es, allen Kindern einen konfliktfreien Schulbesuch zu ermöglichen", teilt Pressesprecherin Antje Grabley mit. Dass der Vater des Jungen "aktiv" in den Konflikt eingreife, "stört nachhaltig den Schulfrieden", heißt es in der Erklärung des Ministeriums weiter. Ein Hausverbot sei angekündigt für den Fall, dass er sein Verhalten nicht ändere.

Nachfragen der Eltern

Die Sicht von Eltern und die der beteiligten Kinder auf eine Sachlage sei oft eine ganz unterschiedliche, sagt auch Tatjana Liebach-Schultz. Einige Eltern, deren Kinder noch nie in Konflikte verwickelt gewesen seien, fühlten sich durch die Berichte ihrer Kinder, über Facebook und in der Zeitung verunsichert. In Gesprächen mit der Elternkonferenz und der Schulkonferenz ist deshalb die Idee entstanden, allen Eltern einmal zu erklären, wie die Schule bei Vorfällen reagiert und welche pädagogisch-erzieherische Konfliktstrategien angemessen sind. In einem Faltblatt, das voraussichtlich in der kommenden Woche alle Eltern erhalten, wird deshalb einmal aufgelistet, wie Lehrerinnen und Lehrer auf auffälliges Verhalten oder Ängste der Kinder reagieren, wie die Eltern über Vorfälle informiert werden und wer jeweils eingebunden wird, um das Kind zu stärken.

"Alle Kinder werden in ihren Nöten wahrgenommen und bei ihren spezifischen Problemen und Lernaufgaben unterstützt", ist dabei ein wichtiger Grundsatz. Die Beziehung der Kinder untereinander in der Klasse sei eng und soll gestärkt werden. Auch der rege Kontakt zu den Eltern ist der Schule wichtig. "Das ist eigentlich das tägliche Repertoire", erklärt Sylvia Albroscheit. "Die Lehrer verstehen schon, Konflikte richtig einzuordnen."

In einer gemeinsamen Erklärung nachen die fünf Grundschulleiter deutlich, dass alle Grundschulen das Ziel eines friedlichen Miteinanders verfolgten (wir berichteten). "Wir bringen den uns anvertrauten Kindern vom ersten Schultag an bei, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen, andere Menschen mit ihren individuellen Besonderheiten zu respektieren und verschiedene Begabungen anzuerkennen", so Axel Fischer, Leiter der Grundschule Niederheide, Holger Mittelstädt von der Waldgrundschule, Torsten Ruschewski von der Mosaik-Grundschule, Katrin Saß von der Bergfelder Ahorn-Grundschule sowie Tatjana Liebach-Schultz. Sie appellieren an die Öffentlichkeit und an die Elternschaft, diese Arbeit für ein friedliches Miteinander und Akzeptanz zu unterstützen.

Verrohung der Sprache

Dazu gehöre auch der Umgangston miteinander, sagt Tatjana Liebach-Schultz. Dass die Sprache insgesamt in den vergangenen Jahren respektloser und roher geworden ist, werde zurecht beklagt und zeige sich mitunter auch schon in der Grundschule. Statt "Sei doch mal leise!" werde schnell "Halt’s Maul!" gesagt, und Zoff unter Schülern ende gelegentlich in Beleidigungen, die so bedrohlich wie möglich klingen sollen.

Auch Medien tragen zu einem veränderten Umgang bei. Viele Kinder tauchen tiefer in Computerspiele und das Internet ein, als ihre Eltern mitverfolgen können. Dass die Schulen auch hier vor einer Herausforderung stehen, war am Donnerstagabend im Sozialausschuss der Stadt Thema. Medienkompetenz will von klein auf geübt sein. Dieser Anforderung stellen sich die Grundschulen bereits mit verschiedenen Projekten. Die Mitglieder des Ausschusses begrüßten dazu ein vorgestelltes Angebot für einen Medienkompetenz-Workshop an Schulen.