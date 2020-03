Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In der Landeshauptstadt Potsdam ist bislang noch keine Diskussion in Gang gekommen, einen Platz oder eine Straße nach Manfred Stolpe zu benennen.

Das liegt nicht am Desinteresse gegenüber dem erst kürzlich verstorbenen, prominenten Einwohner der Stadt, sondern an einer klugen Regelung in der Satzung. Die besagt, dass erst fünf Jahre nach dem Tod des Betreffenden verstreichen müssen, bevor entsprechende Umbenennungen von Straßen oder Plätzen in Angriff genommen werden können. Zeit genug, sich über den richtigen Ort, entsprechende politische Unterstützung und eine Bürgerbeteiligung Gedanken zu machen.

Es wäre zudem wünschenswert, wenn der brandenburgische SPD-Landesverband mit seinen Gliederungen zu einem geordneten Verfahren zur Ehrung des SPD-Politikers finden würde, das auch der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten die Möglichkeit einräumt, sich zu äußern. Ein hektisches Agieren und ein Wettlauf um die erste Namensgebung wird weder Manfred Stolpe gerecht, noch trägt es zum friedlichen Miteinander in den brandenburgischen Kommunen bei.