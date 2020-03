Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Der Autobahnausbau geht voran. Die Halbzeit ist bald erreicht. Aktuell sind 34 von 120 Streckenkilometern und 14 von 38 Brückenbauwerken fertig. Die Erfolgszahlen sollen sich bis Jahresende nahezu verdoppeln.

Darüber informierte der Geschäftsführer der Havellandautobahn Thomas Stütze am Donnerstag in Neuruppin. Die Großbaustelle wird Pkw- und Lkw-Fahrer noch eine Weile beschäftigen. "Auch 2020 werden wir den Verkehrsteilnehmern einiges zumuten müssen", sagte Stütze. So soll es in diesem Jahr zu Sperrungen an folgenden Anschlussstellen kommen: Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer, Fehrbellin und Neuruppin. Der Fokus werde auf den Neubau der Bahn-Brücke bei Birkenwerder gelegt. "In Sperrpausen werden die Brücke weggerissen und zwei Überführungsbauwerke im Stück eingehoben", so Rainer Ewecker vom Verkehrsmanagement der Havellandautobahn. Im September/November sollen die Arbeiten zu Beeinträchtigungen führen. "Wir sind momentan in der Detailabsprache mit der Bahn." Ab dem 23. März soll zudem auf allen fertigen Abschnitten der Pkw- und Lkw-Verkehr über die sogenannten 4+0-Führungen gelenkt werden – und das ausschließlich auf der neuen, breiteren Fahrbahn. "Die Verkehrsteilnehmer haben wieder mehr Platz", sagte Ewecker. Mehr Ruhe sollen Lärmschutzwände bieten: von geplanten 20 Kilometern stehen aktuell 5,4.