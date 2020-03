Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gut 150 besorgte Frankfurter aus der ganzen Stadt kamen am Donnerstagabend zur Veranstaltung in die Sportmensa. Die Spitzen von Stadt und Polizei luden zu einer offiziellen Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruchsschutz ein. Zur Einwohner-Versammlung auf dem Hansaplatz Ende Januar, die von Einbruchsopfer Enrico Dreger organisiert wurde, hatten sich 50 Anwohner getroffen. Sie musste damals abgebrochen werden, weil ein Anwohner umkippte.

"Wir möchten Sie informieren, wie man sich besser vor Einbrüchen schützen kann", begrüßte Bürgermeister Claus Junghanns die Zuhörer. Auch Oberbürgermeister René Wilke saß in der ersten Reihe, dazu Steffen Wenzek, Leiter des Ordnungsamts und Frank Bonack, Leiter des Frankfurter Polizeireviers. "Unsere Beamten sind nun fast täglich in Nord unterwegs", wies dieser auf die erhöhte Polizei-Präsenz hin. Wurden Verdächtige von Einwohnern gemeldet, sei die sofortige Fahndung eingeleitet worden. Bei dieser kommen, wie letzte Woche, auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras bei der nächtlichen Verbrecherjagd zum Einsatz. Und die Revierpolizisten bekommen Unterstützung von Landes- und Bundespolizei. "Wir wollen nicht, dass Sie in Angst schlafen müssen", sagt Bonack.

Seit Jahresbeginn treiben Einbrecher ihr Unwesen in der Oderstadt. Im Januar wurden 18 Einbrüche in Wohnungen oder Einfamilienhäuser polizeilich erfasst, von denen fünf im Versuch stecken blieben. 19 weitere kamen im Februar dazu, davon waren elf Einbruchsversuche. Insgesamt seien in den ersten zwei Monaten 43 Prozent der erfassten Einbruchsdiebstähle in Wohnungen oder Einfamilienhäuser in Frankfurt für den Täter erfolglos verlaufen, so die Pressestelle der Polizeidirektion Ost.

Junger Mann als Verdächtiger

Ein Tatverdächtiger wurde durch mehrere Zeugen beispielsweise als zirka 20- bis 25-jähriger Mann beschrieben, der um die 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sei. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse geht die Polizei nicht davon aus, dass alle Straftaten in Frankfurt von nur einem Täter begangen wurden.

Mit welcher Mechanik man sich am besten vor derartigen Einbrechern schützen kann, präsentierte in der Sportmensa Thomas Krause als Sicherheitsberater der Polizei. Er berät Eigenheim- und Wohnungsbesitzer kostenlos über Einbruchs-Prävention (MOZ berichtete). Auf über 60 Folien samt Erklär-Videos zeigte er den Anwesenden, dass am häufigsten Balkon-, Terrassentüren sowie Fenster mit Schraubendrehern aufgehebelt werden. Dagegen helfe Sicherheitstechnik der Widerstandsklasse RC2, wie zum Beispiel Pilzkopfverriegelungen bei Fenstern. Nach gut einer Stunde hatte keiner der Anwesenden mehr Fragen oder war Willens, sich zu äußern. "Ich hatte Herrn Krause gerade bei mir. Nun ist mein neues Haus sicher", sagte eine Frau später, bei der Anfang Februar eingebrochen wurde. Sie hätte gerne die Beratung zur Sicherheitstechnik bereits von Baufirmen gehabt. Und nicht erst nach ihrem Einzug.

Persönlicher Austausch

"Die Infos und Tipps waren gut", meinten Dreger und weitere Zuhörer. Allerdings hätte er sich mehr persönlichen Austausch gewünscht. Er wüsste zum Beispiel gerne, was aus seinem Geld und Schmuck geworden ist, das an Weihnachten gestohlen wurde. Die Aussage der Polizei, dass "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine weiteren Informationen herausgegeben werden, sei zu wenig und unbefriedigend.