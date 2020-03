Ulrike Sosalla

Ulm Haben Sie auch manchmal das Gefühl, zum Thema Weltfrauentag schon alles gehört und gelesen zu haben? Diese dumpfe Ahnung, nicht nur die Statistiken, sondern auch die immer gleiche Realität seit Jahrzehnten zu kennen? Ja, Frauen sind in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert, und ja, am deutlichsten auf den obersten Ebenen von Politik und Unternehmen. Und nein, eine Kanzlerin macht noch keine Gleichberechtigung. Ja, Frauen verdienen weniger und haben geringere Rentenansprüche, während sie gleichzeitig den großen Teil der Erziehungs- und Pflegearbeit leisten (danke dafür!). Und nein, einmal pro Woche die Kinder hüten macht den Mann noch nicht zum Super-Vater.

Irgendwie ist das alles bekannt, und es ändert sich zwar etwas – aber zu langsam. Seit Jahrzehnten erzählen wir Mädchen, dass bei ihnen alles anders sein wird, wenn sie erst mal im Beruf sind. Viele junge Frauen glauben das gern, wer würde es ihnen verdenken. Wir haben es in den 80er-Jahren auch geglaubt, und zack, schon schreiben wir das Jahr 2020 und erzählen unseren Töchtern das Gleiche.

Damit wir uns nicht missverstehen: Es hat sich viel getan. Da reicht ein Blick in die Bundestagsdebatten der 80er- und 90er-Jahre. Die verächtliche Herablassung, mit der viele Abgeordnete die Grüne Petra Kelly bedachten, als sie für höhere Strafen bei häuslicher Gewalt kämpfte, wäre heute so nicht mehr möglich.

Das Problem ist: Eben diese bisherigen Erfolge machen den Rest umso schwerer. Viele der leichten Schlachten sind geschlagen, die einfachen Erfolge gesichert. Jetzt geht es ans Eingemachte: Macht und Geld.

Es ist eine Sache, die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe festzuschreiben (wobei schon das nicht einfach war), aber eine andere Sache, Jahr für Jahr höhere Mittel für Frauenhäuser und Gewaltberatung loszueisen. Es ist eine Sache, Führungskräfte zur verbalen Anerkennung weiblicher Talente zu bewegen, aber eine ganz andere, Unternehmen so zu strukturieren, dass die "gläserne Decke", die Frauen am Aufstieg in die Top-Ebene hindert, tatsächlich dünner wird.

Dazu kommt: Je mehr es tatsächlich um Geld und Macht geht, umso stärker werden die Abwehrreflexe. Es ist relativ leicht durchzusetzen, dass jede bisher rein männliche Runde eine Frau aufnehmen sollte. Es ist sehr schwer, die Parität der Geschlechter zu erreichen, denn dann müssten tatsächlich Privilegien wegfallen.

Für die Frauenbewegung heißt das: Auch sie muss sich wandeln, und sie tut es bereits. Noch stärker als früher bemüht sie sich, für die Bedingungen und Denkmuster zu kämpfen, die Gleichberechtigung ermöglichen, und dabei auch Männer in die Pflicht zu nehmen. Denn nicht nur Frauen müssen sich ändern – Stichwort Durchsetzungsfähigkeit –, sondern auch Lebensgefährten und Chefs. Vor allem aber dürfen Menschen, die Gleichstellung wollen, nicht auf die trügerische Lobhudelei derer, die etwas zu verlieren haben, hereinfallen, die ihnen weismachen will, mit den bisherigen Erfolgen sei schon viel erreicht. Der schwierige Teil kommt erst noch.