Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit klarer Mehrheit haben sich die Stadtverordneten nach hitziger Debatte für den Umbau des Pavillons Berliner Straße 27 zur neuen Tourist-Information mit angeschlossenem Regionalladen ausgesprochen. Dem vorausgegangen war eine hitzige Debatte. Nicht teilgenommen an der Beratung hatte Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz (CDU), der sich nach hartnäckigem Drängen des Bündnisgrünen Rainer Merker für befangen erklären musste, weil er gleichzeitig Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereines ist, der Nutznießer der Entscheidung ist. Richtig einsehen wollte Schulz sein Mitwirkungsverbot aber nicht, weshalb er sich nach dem Beschluss noch zu einem Statement hinreißen ließ, das Bernd Krumbach (SPD) für unangemessen hielt.

Deutlich höhere Kosten

"Mäßige deine Emotionen", rief ein sichtlich aufgewühlter Stadtverordnetenvorsteher den SPD-Abgeordneten zur Ordnung. Nachdem sich zunächst der Bauausschuss gegen den CDU-Antrag auf Umnutzung des Pavillons und den Umzug der Tourist-Information ausgesprochen hatte, der Hauptausschuss später ebenso knapp dafür gestimmt hatte, überraschte manchen Zuschauer am Ende doch die klare Entscheidung für die Umzugspläne. Die werden aber nur dann Realität, wenn es für den Umbau auch Fördermittel gibt. Uneins ist man sich über die Kosten. Während der Fremdenverkehrsvereinsvorsitzende die Kosten des Umbaus auf grob 120 000 Euro geschätzt hat, geht die Verwaltung von deutlich höheren Kosten aus. "Ich glaube 280 000 Euro", antwortete Fachbereichsleiterin Verena Rönsch auf die Frage aus dem Plenum, welche Zahl die Verwaltung in ihren Fördermittelantrag eingetragen habe, der fristgerecht Ende Februar eingereicht wurde, wie Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) versicherte.

Große Zweifel daran, dass sich ein 65 Jahre altes Gebäude überhaupt noch zu vertretbaren Kosten umbauen lasse, äußerte der Abgeordnete Bernd Krumbach (SPD). Die Immobilie weise viele Mängel auf, das Wertvollste seien höchstens noch die schon geflickten Schaufenster, alles andere sei "Bruch und Schutt". Diese Kritik wollte André Witzlau (Gemeinsam für Zehdenick) nicht gelten lassen: "Wir sollten endlich mal nach vorne schauen, und lasst uns endlich mal was bewegen", forderte er auch die Kritiker zur Zustimmung des CDU-Antrages auf. "Wir sind nicht dagegen, dass sich der Fremdenverkehrsverein ansprechender präsentiert, uns fehlt das Konzept, auch was die Finanzierung anbelangt. Der Zuschuss der Stadt in Höhe von 45 000 Euro pro Jahr wird dann nicht mehr reichen. Die Stadt muss dann auch eine Miete für das Objekt verlangen und die Beiträge der Vereinsmitglieder erhöht werden", argumentierte Hartmut Leib eher für einen Verbleibt der Tourist-Information im Rathaus. "Wir sollten endlich mal was Vernünftiges für Zehdenick machen und die hässliche Ecke gestalten. Man kann sich für unsere Tourist-Info eigentlich nur schämen, wenn man sieht, wie sich andere Städte präsentieren", erklärte die ansonsten eher zurückhaltende Karin Schulze (Gemeinsam für Zehdenick). Rainer Merker (Bündnis 90/Grüne) kritisierte: "Wir zäumen das Pferd von hinten auf." Anstatt jetzt bereits konkret zu beschließen, was aus dem Eckgrundstück an der Berliner Straße werden soll, wäre es besser, sich grundsätzlich Gedanken über die Gestaltung dort zu machen. Außerdem sieht er die Bevorzugung eines einziges Wirtschaftszweiges. Dass mit dem Eckgrundstück etwas passieren müsse, sei unstrittig, pflichtete Franklin Jahn (AfD) Merker zu. Aber die Tourist-Info gehöre nun einmal ins Zentrum. Sie sei im Rathaus gut aufgehoben. Die Stadt Zehdenick habe sich schon früh für die Entwicklung des Tourismus entschieden, weil es nicht allzu viele Alternativen gegeben habe, "deshalb sollten wir endlich was machen und etwas entwickeln", forderte auch Holger Linstedt (Die Linke). "Wir tun etwas Gutes für die Stadt Zehdenick", zeigte sich Michael Schulze (CDU) überzeugt. Am Ende stimmte 14 Abgeordnete dafür, fünf waren dagegen, drei enthielten sich.